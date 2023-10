Al via le iscrizioni a OliCyber.IT e CyberTrials, per diventare gli hacker etici del futuro

Le iscrizioni di Olicyber.IT si chiuderanno il 14 dicembre 2023. Quelle di CybeTrials dovranno invece pervenire per il 14 gennaio 2024.

Riparte la campagna iscrizioni per le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza (OliCyber.IT) e CyberTrials: i due percorsi gratuiti e rivolti ai giovani studenti e studentesse degli istituti superiori di II grado per favorirne l’avvicinamento al mondo della sicurezza informatica.

Entrambi i corsi sono organizzati dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), da anni impegnato nel mettere a sistema mondo accademico, scuole, istituzioni e privati per offrire l’opportunità a migliaia di giovani di crescere in modo consapevole in un mondo sempre più digitale.

È questo lo scopo di OliCyber.IT, le Olimpiadi italiane di sicurezza informatica, ormai alla quarta edizione. OliCyber.IT è la prima competizione nazionale sulla sicurezza informatica rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori, ai quali è offerta l’opportunità di accedere a un esclusivo programma di formazione che include tutte le principali conoscenze necessarie a destreggiarsi nel mondo delle minacce digitali. Ma le Olimpiadi sono anche una competizione, che vedrà i giovani destreggiarsi tra righe di codice e vulnerabilità, per stabilire chi sono i più talentuosi hacker etici tra le scuole italiane.

Il Big Game del Laboratorio annovera anche l’innovativo percorso CyberTrials: una scuola rivolta a tutte le studentesse degli istituti di secondo grado, pensata per coinvolgere anche chi non ha conoscenze pregresse in informatica. Le partecipanti saranno guidate da persone esperte in un percorso formazione, abbinato a un coinvolgente gioco a squadre organizzato appositamente dai ricercatori del Game Science Research Center della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, che le vedrà apprendere non solo nozioni di sicurezza informatica, ma anche tecniche di Open Source Intelligence e Social Engineering, oltre che aspetti etici e legali della cybersicurezza, mirati a sviluppare un approccio consapevole all’uso di Internet e dei Social Network. CyberTrials rientra in Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale coordinata dal dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha l’obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere l’educazione sulle tecnologie del futuro, supportando il processo di sviluppo del Paese.

Le iniziative, rivolte a studenti e studentesse delle scuole federate al progetto CyberHighSchools.IT, sono ad accesso libero e gratuito e sono riconosciute come Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento (PTCO). Il Big Game è patrocinato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (GDPD). Le iscrizioni di Olicyber.IT si chiuderanno il 14 dicembre 2023. Quelle di CybeTrials dovranno invece pervenire per il 14 gennaio 2024.