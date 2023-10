La nomina di Luca Tagliaretti ha raccolto un amplissimo sostegno da parte degli Stati Membri e della Commissione Europea.

Il Governing Board dell’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) ha eletto Luca Tagliaretti alla carica di Direttore Esecutivo dell’ECCC (European Cybersecurity Competence Center).

Il candidato italiano, già responsabile del Centro Internazionale per la Prevenzione della Contraffazione Digitale della Banca Centrale Europea e dal 2020 Vice Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), ha raccolto un amplissimo sostegno da parte degli Stati Membri e della Commissione Europea.

“Sono onorato di essere stato selezionato come Direttore Esecutivo. L’ECCC, insieme ai centri nazionali di coordinamento, ha un ruolo unico da svolgere nel panorama della sicurezza informatica dell’UE, sviluppando capacità informatiche e aiutando ad allineare gli sforzi nella comunità informatica”, ha dichiarato Luca Tagliaretti. “L’ECCC gestisce investimenti significativi sulle priorità informatiche in linea con la sua agenda strategica. Porterò la mia esperienza di EU-LISA e sono ansioso di iniziare a lavorare con tutti i membri del consiglio di amministrazione dell’ECCC (Stati membri dell’UE, altri paesi europei, Commissione europea ed ENISA ), NCC e altre parti interessate. Sono, inoltre, molto ansioso di unirmi ai miei nuovi colleghi dell’ECCC di Bucarest e, insieme a loro e alla Commissione, completare gli ultimi passi verso la creazione del Centro”, ha concluso.

“Siamo felici che il primo Direttore esecutivo del Centro europeo di competenza sulla cyber-sicurezza sia un italiano. Si tratta di una posizione chiave all’interno del nuovo Centro con sede a Bucarest, competente per il rafforzamento a livello europeo delle capacità infrastrutturali e immateriali in un ambito strategico come quello cibernetico, che conferma il ruolo dell’Italia in questo settore. Proprio per questo tutto il Governo ha fortemente sostenuto la candidatura del dottor Tagliaretti”, ha commentato il Vice Premier Antonio Tajani.

La nomina conclude un processo di selezione competitivo durato oltre un anno, con una intensa campagna di sostegno svolta in stretta collaborazione tra tutte le articolazioni dello Stato, in particolare tra Farnesina, Rappresentanza permanente italiana all’Unione Europea e Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale.

Il profilo di Luca Tagliaretti

Tagliaretti vanta più di 20 anni di attività nelle Istituzioni e Organizzazioni Internazionali, con una specializzazione nel settore digitale e nella sicurezza informatica. Entrato in eu-LISA, Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per alcuni mesi ha assunto anche il ruolo di direttore esecutivo ad interim.

Laureato in Ingegneria con master al Politecnico di Milano, ha completato la sua istruzione all’Università di Oxford e Harvard, risulta volontario alla Tony Blair Faith Foundation.

Prima di entrare in eu-LISA, ha sempre lavorato alla Banca Centrale Europea, concentrandosi nello sviluppo delle tecnologie digitali anticontraffazione. Nel 2014 è stato nominato dal Quirinale su proposta del ministro degli Esteri – allora Paolo Gentiloni, oggi Commissario europeo – Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Quali compiti avrà il nuovo direttore

Il Direttore Esecutivo è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana del Centro di competenza, di cui è il rappresentante legale, e avrà un mandato di quattro anni, prorogabile una sola volta su decisione del Governing Board. Tra le altre cose, il Direttore Esecutivo è responsabile dell’attuazione dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell’ECCC, dell’esecuzione del bilancio, nonché dell’approvazione e della gestione dei bandi di finanziamento gestiti dall’ECCC.