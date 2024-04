Microsoft, Zoom, Dell, Intel e Salesforce interrompono la collaborazione con Sandvine. Black list per la multinazionale canadese

A febbraio l’azienda era stata inserita dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti all’Entity List, punendo l’azienda di proprietà di un fondo di private equity per aver fornito tecnologia di “monitoraggio di massa e censura” di Internet al governo egiziano.

Diverse importanti aziende statunitensi nel settore tecnologico hanno interrotto i rapporti con l’azienda di apparecchiature di rete Sandvine dopo che questa è stata inserita nella lista nera del governo degli Stati Uniti.

A febbraio, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto Sandvine all’Entity List, punendo l’azienda di proprietà di un fondo di private equity per aver fornito tecnologia di “monitoraggio di massa e censura” di Internet al governo egiziano.

La designazione ha di fatto vietato a Sandvine di ottenere tecnologia statunitense. Ora, a conferma che ciò sta iniziando a avere effetto, Salesforce, Microsoft, Zoom, Dell e Intel hanno recentemente interrotto i rapporti commerciali con Sandvine, secondo quanto riporta Bloomberg.

L’incapacità di utilizzare servizi e tecnologie forniti da queste aziende rappresenta una sfida importante per Sandvine e la sua capacità di funzionare, secondo le fonti, che hanno affermato che i componenti di Dell e Intel sono essenziali per molti prodotti di Sandvine. I dipendenti utilizzavano Zoom come strumento di comunicazione quotidiano e molti prodotti Microsoft, come Windows, erano installati standard sui computer di lavoro dei dipendenti. Inoltre, Salesforce era una piattaforma essenziale utilizzata dal team commerciale dell’azienda canadese.

Sandvine non ha risposto alle richieste di commento. Un portavoce dell’azienda ha precedentemente dichiarato che stava collaborando strettamente con i funzionari del governo degli Stati Uniti per “comprendere, affrontare e risolvere le loro preoccupazioni”.

Sandvine e gli accordi controversi con governi autoritari

Sandvine vende quella che è nota come tecnologia di ispezione approfondita dei pacchetti, che può essere utilizzata per monitorare flussi massicci di traffico Internet tra le reti. La tecnologia può essere personalizzata per bloccare lo spam e i virus, ma può anche essere impiegata per bloccare milioni di siti web e app di messaggistica e per effettuare sorveglianza nascosta delle attività su Internet.

Nel corso di diversi anni, Sandvine ha concluso accordi controversi con diversi governi autoritari. L’Egitto era uno dei paesi in cui le attrezzature di Sandvine erano state utilizzate dai governi per censurare i contenuti su Internet, ad esempio bloccando siti di notizie indipendenti o social media, come precedentemente riportato da Bloomberg News. Sandvine aveva venduto per oltre 30 milioni di dollari in Egitto, inclusi a Telecom Egypt, Vodafone Egypt e al Ministero della Difesa e all’Autorità di Regolamentazione delle Telecomunicazioni nazionale.

A febbraio, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio ha deciso di aggiungere Sandvine alla sua Entity List sulla base del fatto che gli accordi dell’azienda in Egitto avevano aiutato il governo a condurre “monitoraggio di massa su Internet e censura per bloccare le notizie nonché prendere di mira attori politici e attivisti per i diritti umani”, secondo un avviso pubblicato nel Federal Register. Tali attività erano “contrarie agli interessi della sicurezza nazionale e della politica estera degli Stati Uniti”, ha aggiunto l’avviso.

A conferma dello stress finanziario causato dalla designazione, a marzo l’azienda e alcuni dei suoi creditori hanno incaricato consulenti per affrontare le scadenze imminenti del debito di circa 450 milioni di dollari previste per il 2025, come precedentemente riportato da Bloomberg.

Sandvine, originariamente fondata in Canada, è stata acquisita dalla società di private equity con sede a San Francisco, Francisco Partners, e unita a Procera Networks nel 2017, in un accordo del valore di 444 milioni di dollari.