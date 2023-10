Data breach, da +27% a +36% le aziende che hanno subito violazioni superiori a 1 milione di dollari nel 2023

Le organizzazioni che hanno subito violazioni informatiche superiori a 1 milione di dollari sono particolarmente preoccupate di competere per i talenti informatici. Il report di PwC “2024 Global Digital Trust Insights“.

La percentuale di aziende che subiscono violazioni di dati superiori a 1 milione di dollari è passata dal 27% a un preoccupante 36% nel corso dell’anno. In particolare, il settore sanitario è risultato il più colpito con il 47% di organizzazioni sanitarie che hanno registrato violazioni così costose.

Lo rivela l’indagine condotta da PwC intitolata “2024 Global Digital Trust Insights“, che ha raccolto le risposte di 3.800 leader aziendali e tecnologici in 71 Paesi.

Il costo medio globale di un cyber attacco è stato di 4,4 milioni di dollari, mentre il settore sanitario ha sostenuto un onere ancora maggiore, pari a 5,3 milioni di dollari.

Secondo il report le società più grandi, con un fatturato superiore ai 10 miliardi di dollari, hanno registrato violazioni per un costo medio di 7,2 milioni di dollari, mentre le aziende più piccole, con meno di un miliardo di dollari, hanno dovuto affrontare danni per 1,9 milioni di dollari.

Non sono cybersecurity: timori anche per l’IA generativa

L’indagine ha anche fatto luce su come le organizzazioni percepiscono l’IA generativa, mostrando una miscela di scetticismo ed entusiasmo. Mentre il 52% degli intervistati ha espresso il timore che l’IA generativa possa portare a cyberattacchi catastrofici nei prossimi 12 mesi, il 77% concorda sul fatto che potrebbe aiutare a sviluppare nuove linee di business entro tre anni.

Inoltre, il 77% ritiene che l’IA generativa possa aumentare la produttività dei dipendenti entro il prossimo anno.

In particolare, le organizzazioni con una maggiore maturità nelle loro iniziative di cybersecurity hanno riportato maggiori benefici e una minore incidenza di costose violazioni informatiche. Ciò sottolinea l’importanza delle misure di cybersecurity proattive e della preparazione.

Solo il 5% delle organizzazioni coinvolte nell’indagine ha dichiarato di aver implementato in modo coerente 10 pratiche informatiche difensive e di crescita, guadagnandosi il soprannome di “Stewards of Digital Trust”.

Queste organizzazioni tendevano ad avere un fatturato superiore ai 5 miliardi di dollari e avevano maggiori probabilità di registrare una crescita elevata. Erano anche più ottimiste sui potenziali benefici dell’IA generativa e meno propense ad anticipare cyberattacchi catastrofici.

Nonostante altre sfide globali come il cambiamento climatico e la pandemia COVID-19 in corso, i leader aziendali e tecnologici hanno classificato i rischi digitali e tecnologici come la loro massima priorità per la mitigazione nel prossimo anno. Le minacce legate al cloud, gli attacchi ai dispositivi connessi e le operazioni di hack-and-leak sono state identificate come le principali minacce informatiche.

