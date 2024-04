Cyber attacchi, Mantovano commenta relazione 2023 di ACN: “In Italia in un anno DDoS più del 625%”

L’intervento di Alfredo Mantovano, il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in occasione della presentazione della Relazione 2023 redatta dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al termine le domande dei giornalisti, la prima quella del nostro direttore responsabile Luigi Garofalo al Sottosegretario Mantovano “Come si sta contrastando la cybercriminalità? Citando le parole di Nicola Gratteri, capo della Procura di Napoli: “La camorra è molto forte sul dark web”.