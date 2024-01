Formazione, iscritti oltre 5mila ragazzi alle nuove edizioni di OliCyber.IT e CyberTrials

Una schiera di quasi 800 ragazze le iscritte al programma dedicato alle studentesse delle scuole superiori CyberTrials, che si pone anche l’obiettivo di colmare il gender gap nel settore della cybersicurezza. Molte arrivano, anche in questo caso dal Sud Italia: 141 dalla Puglia, 110 dalla Sicilia e 109 dalla Campania.

Sono 4.400 i partecipanti alle prossime Olimpiadi italiane di sicurezza informatica, OliCyber.IT, programma gratuito di competizioni e formazione e organizzato dal Cybersecurity National Lab CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), giunto alla sua quarta edizione, che coinvolge ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia.

Il percorso, valido come Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), permetterà ai partecipanti che hanno già superato una prima fase di selezione scolastica – che si è svolta a dicembre – di acquisire conoscenze e competenze di sicurezza informatica, attraverso formazione con i docenti e i tutor e una piattaforma di gioco messa a loro disposizione per sfidarsi quotidianamente con l’obiettivo di vincere la sfida finale che si terrà a Torino nel mese di giugno.

Tra le scuole che hanno risposto con maggior entusiasmo al richiamo della gara di cybersicurezza ci sono gli istituti tecnici a indirizzo informatica (2.953 gli iscritti che frequentano questo tipo di scuola) e i licei scientifici con indirizzo scienze applicate (711). Ottima la risposta degli istituti scolastici del sud Italia: le province con il maggior numero di iscritti e iscritte arrivano infatti dalle scuole di Bari (256), dove l’anno scorso si è tenuta la conferenza nazionale sulla cybersicurezza organizzata dal Laboratorio e Messina (183). Buona la risposta anche dal centro e dal nord, con 171 partecipanti che arrivano da Cesena e Milano.

“Anche quest’anno registriamo un aumento delle iscrizioni al programma, segno del sempre più interesse da parte di studenti e studentesse sull’argomento, grazie anche al lavoro e al supporto di centinaia di professori della community di CyberHighSchools che partecipano regolarmente ai nostri corsi dedicati. Con OliCyber.IT portiamo per la prima volta tematiche di cybersicurezza nelle scuole superiori che si affiancano naturalmente ai programmi degli istituti tecnici e dei licei”, commenta il coordinatore del programma, Gaspare Ferraro.

Una schiera di quasi 800 ragazze le iscritte al programma dedicato alle studentesse delle scuole superiori CyberTrials, che si pone anche l’obiettivo di colmare il gender gap nel settore della cybersicurezza. Molte arrivano, anche in questo caso dal Sud Italia: 141 dalla Puglia, 110 dalla Sicilia e 109 dalla Campania.

Tante le novità di questa edizione – in partenza oggi – realizzata dal Laboratorio con il supporto del Game Science Research Center della Scuola IMT Alti Studi Lucca, che ha costruito un gioco speciale appositamente per CyberTrials. Tra queste la piattaforma di training, che va a integrare quella di formazione e competizione e che ospita sia le challenge dell’edizione precedente sia quelle della scorsa finale di CyberTrials.

“Con CyberTrials vogliamo sempre più avvicinarci e coinvolgere le ragazze che frequentano percorsi di studi umanistici. Per questo non abbiamo voluto selezioni in ingresso e abbiamo immaginato un percorso formativo e di gioco che possa accompagnarle gradualmente nell’acquisizione di quelle conoscenze e abilità utili a limitare i rischi della Rete e dei social per sfruttarne al massimo le potenzialità. Abbiamo bisogno di colmare un gap di genere ancora troppo significativo nella cybersicurezza e ci auguriamo di poter dare con CyberTrials il nostro piccolo contributo”, commenta la coordinatrice del programma, Sonia Montegiove.