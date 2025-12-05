Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Ivano Gabrielli (Polizia Postale)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista a Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

Siamo riscoprendo le dimensioni strategiche di Underwater e Spazio, soprattutto rispetto all’integrazione con i temi della cybersecurity“, ha detto Gabrielli a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “Non si può parlare però di sicurezza cyber senza parlare della sicurezza delle infrastrutture che sostengono la sua base, ossia i dati“.

PrecedenteSuccessivo

Related Posts

I mille modi in cui la National Security Strategy di Trump “insulta” l’Europa

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Bruno Frattasi (ACN)

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Samantha Cristoforetti (Astronauta ESA)

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista ad Alessio Butti (Sott. Pres. del Consiglio)

5 Dicembre 2025

Ultime news