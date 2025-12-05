Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Bruno Frattasi (ACN)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista a Bruno Frattasi, Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

Il tema centrale è quello dell’integrazione degli interventi“, ha sottolineato Frattasi a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “Questo, perché la minaccia è multidominio e perché è ibrida“.

PrecedenteSuccessivo

Related Posts

I mille modi in cui la National Security Strategy di Trump “insulta” l’Europa

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Ivano Gabrielli (Polizia Postale)

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Samantha Cristoforetti (Astronauta ESA)

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista ad Alessio Butti (Sott. Pres. del Consiglio)

5 Dicembre 2025

Ultime news