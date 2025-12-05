Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Samantha Cristoforetti (Astronauta ESA)

L’intervista a Samantha Cristoforetti, Astronauta, ESA, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

“Come ESA ci stiamo concentrando sul Programma European Resilience from Space, basato su tre pilastri“, ha dichiarato Cristoforetti della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “I pilastri sono l’osservazione della Terra, la connettività sicura e la federazione degli assetti esistenti, così da accrescere le capacità sovrane dell’Europa“.