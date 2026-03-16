CyberSEC2026, rivedi la Conferenza e le Sessioni Tematiche

16 Marzo 2026
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Rivedi la 5^ edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

4 marzo 2026 – Diretta Streaming

5 marzo 2026 – Diretta Streaming

Le Sessioni Tematiche

Aula De Gasperi

  • Sessione 1 – Il Cybercrime come Sistema Criminale Globale
  • Sessione 4 – Post-Quantum e Futuro della Difesa Digitale

Aula Parisi

  • Sessione 2 – AI e Cybercrime Investigation: Strumenti, tecnologie e cooperazione operativa
  • Sessione 3 – “Cybercrime, Crypto Asset e Nuove Tecnologie”
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