CyberSEC2026, rivedi la Conferenza e le Sessioni Tematiche

Rivedi la 5^ edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.
4 marzo 2026 – Diretta Streaming
5 marzo 2026 – Diretta Streaming
Le Sessioni Tematiche
Aula De Gasperi
- Sessione 1 – Il Cybercrime come Sistema Criminale Globale
- Sessione 4 – Post-Quantum e Futuro della Difesa Digitale
Aula Parisi
- Sessione 2 – AI e Cybercrime Investigation: Strumenti, tecnologie e cooperazione operativa
- Sessione 3 – “Cybercrime, Crypto Asset e Nuove Tecnologie”