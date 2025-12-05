Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Giuseppe Berutti Bergotto (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista a Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

Da anni la dimensione subacquea è diventata una priorità, per tutti e non solo per l’Italia“, ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Berutti Bergotto a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “La nostra strategia è semplice. In primo luogo dobbiamo conosce e sapere i nostri assetti principali e sorvegliargli. Da qui, dobbiamo interconnettere tutti i sensori nella profondità del mare“.

