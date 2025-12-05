Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Roberta Pinotti (Presidente PNS)

L’intervista a Roberta Pinotti, Presidente, Fondazione Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS), a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

“La Fondazione PNS sostiene il Polo, affinché diventi una struttura sempre di più sul dual-use e nella connessione tra pubblico e privato“, ha detto Pinotti a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia.