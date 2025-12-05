Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Daniele Rossi (MIMIT)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista a Daniele Rossi, Dirigente, Divisione XI, Economia e industria dello spazio, industria aeronautica e della difesa, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

Il MIMIT partecipa ai tavoli istituzionali per definire le policy su Space e Underwater“, ha sottolineato Rossi a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “Inoltre sostiene entrambi i settori in termini finanziari“.

PrecedenteSuccessivo

Related Posts

,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Giuseppe Berutti Bergotto (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare)

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Pierpaolo Ribuffo (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

5 Dicembre 2025
,

Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Massimo Panzeri (ESA Security Office)

5 Dicembre 2025
Leroy Merlin

Data breach Leroy Merlin, esposti i dati di migliaia di utenti francesi

5 Dicembre 2025

Ultime news

Leroy Merlin
WhatsApp Antitrust
Crosetto Cupola Digitale Nazionale