Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Daniele Rossi (MIMIT)

L’intervista a Daniele Rossi, Dirigente, Divisione XI, Economia e industria dello spazio, industria aeronautica e della difesa, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

“Il MIMIT partecipa ai tavoli istituzionali per definire le policy su Space e Underwater“, ha sottolineato Rossi a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “Inoltre sostiene entrambi i settori in termini finanziari“.