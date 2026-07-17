I due avevano preso parte all’attacco cyber di due anni fa contro il trasporto pubblico di Londra.

Duro colpo inferto al gruppo cyber criminale Scattered Spider in Uk, dopo l’annuncio della Polizia della condanna di due giovani hacker criminali. I due Owen Flowers, 18 anni e Thalha Jubair, 20 anni, hanno ricevuto una condanna a cinque anni e sei mesi di carcere.

Entrambi si erano dichiarati colpevoli all’inizio dell’anno per l’attacco informatico contro Transport for London (TfL), l’ente che gestisce il trasporto pubblico della capitale britannica.

Secondo la National Crime Agency (NCA), l’operazione delle forze dell’ordine ha “gravemente compromesso” le capacità operative del gruppo. Gruppo, che l’intelligence britannica considerava “la principale minaccia cyber per Londra negli ultimi anni“.

L’attacco contro Tfl

I due hacker criminali, sottolinea TechCrunch, sono stati gli autori dell’attacco informatico contro TfL nell’estate del 2024. L’attacco ha messo fuori uso l’infrastruttura del sistema, compreso il sistema di biglietteria e il sistema online di informazioni in tempo reale sugli arrivi dei treni. Le interruzioni e i disservizi sono durati settimane.

Le indagini hanno stabilito danni economici per circa 29 milioni di sterline (circa 47 milioni di dollari). Secondo il Guardian, gli investigatori hanno inoltre rivelato che gli hacker avevano ottenuto un livello di accesso tale da poter potenzialmente bloccare completamente l’infrastruttura informatica di TfL.

La catena del valore criminale

L’arresto di Flowers e Jubair è avvenuto nel 2025. All’epoca, l’FBI aveva accusato il secondo di aver partecipato ad attacchi contro oltre 120 aziende, sfruttando tecniche di social engineering per ingannare dipendenti e ottenere credenziali di accesso.

Scattered Spider, così come il gruppo ShinyHunters, è noto secondo gli esperti per la sua capacità di prendere di mira le persone più che i sistemi informatici. Questo, attraverso la manipolazione dei dipendenti “con tecniche di ingegneria sociale“. Una strategia difficile da contrastare.

Il gruppo è stato collegato anche agli attacchi contro il colosso dei casinò MGM, la compagnia aerea WestJet e l’azienda di cybersecurity Okta. In diversi casi c’è stata la compromissione dei dati dei clienti delle organizzazioni colpite.

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