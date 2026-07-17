Ransomware Fairlife, Coca-Cola sospende le produzioni negli Usa

17 Luglio 2026
Fairlife Coca-Cola

Le produzioni della controllata di Coca-Cola, che lavora i latticini, restano sospese fino a nuovo avviso.

Fairlife ha subìto un attacco ransomware che ha costretto la Coca-Cola (che controlla l’azienda specializzata nella produzione di latticini) a sospendere le produzioni negli Usa. A comunicarlo è stato lo stesso colosso delle bevande energetiche, attraverso una segnalazione ufficiale alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Confermiamo che il malware ha colpito i sistemi di produzione di Fairlife, rendendoli temporaneamente inutilizzabili”, ha dichiarato la multinazionale.

Al momento non è nota alcuna data per il ripristino dei sistemi né per la ripresa delle attività. L’azienda ha comunque precisato che le operazioni di Fairlife in Canada non sono state coinvolte dall’attacco e continuano a funzionare regolarmente.

Il potenziale impatto

Fairlife rappresenta uno dei marchi più importanti del gruppo Coca-Cola nel settore lattiero-caseario ed è per questo divenuto un obiettivo importante per i criminali informatici.

Secondo le stime, evidenzia TechCrunch, il marchio avrebbe generato circa 4 miliardi di dollari di fatturato nel 2024, contribuendo in modo significativo al bilancio. I mercati di riferimento di Fairlife sono infatti quelli delle bevande analcoliche, ma anche dell’acqua minerale e dei prodotti caseari.

Aziende alimentari particolarmente esposte

Gli attacchi ransomware contro aziende del settore alimentare e delle bevande, spesso multinazionali, possono avere conseguenze particolarmente gravi sulla catena di approvvigionamento. In passato, episodi simili hanno causato interruzioni prolungate della produzione e problemi nella distribuzione dei prodotti.

Tra i casi più noti figurano l’attacco ad Arizona Beverages nel 2019 e quello che ha colpito il grande distributore alimentare UNFI nel 2025. La conseguenza più evidente è stata la mancanza, per diverse settimane, dei rispettivi prodotti sugli scaffali dei negozi.

Al momento Coca-Cola non ha fornito ulteriori dettagli sull’origine dell’attacco. Non ha nemmeno comunicato quando i sistemi di Fairlife torneranno pienamente operativi. Ciò che si evidenza in queste situazioni, comunque, è un danno non soltanto economico ma anche reputazionale.

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