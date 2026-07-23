Karl Technology, quando il made in Italy garantisce innovazione, cybersicurezza e sostenibilità

23 Luglio 2026
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Siamo stati nel quartier generale a Roma di Karl Technology. Un anno fa avevamo incontrato una realtà tecnologica italiana nata con un’ambizione precisa: ripensare il modo in cui le infrastrutture digitali vengono governate e che ha realizzato un prodotto tutto italiano, basato su una tecnologia proprietaria che costituisce una solida alternativa per virtualizzazione, orchestrazione di container ed implementazione e gestione di infrastrutture Desktop As A Service. Oggi siamo andati a vedere come l’azienda sta disegnando e percorrendo traiettorie evolutive sullo sviluppo del prodotto, sulla crescita del business e sull’internazionalizzazione.

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