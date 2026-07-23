Nuovo intervento federale dell’Amministrazione Trump a sostegno dell’AI.

Negli Usa arriva il nuovo piano strutturale per rafforzare il ruolo dell’AI nella medicina dell’Amministrazione Trump. Il Governo federale investirà 5 miliardi di dollari, coinvolgendo 15 agenzie. L’obiettivo sarà arrivare ad applicare “le più avanzate tecnologie AI allo studio delle malattie croniche, alla scoperta di nuovi farmaci, allo sviluppo di materiali da costruzione più resistenti e durevoli“.

Tra le agenzie al centro del programma figurano i Dipartimenti della Salute e dei Servizi Umani, dell’Energia, della Difesa, dei Trasporti e dell’Interno. Il progetto si pone l’obiettivo di impiegare una rete di supercomputer e di dati governativi per sviluppare modelli AI capaci di analizzare enormi quantità di informazioni.

L’intenzione è quella di agire nei settori della medicina e della sanità, valorizzando sempre di più gli algoritmi avanzati e l’elaborazione dei dati specializzati presenti negli archivi.

AI e medicina

Michael Kratsios, consigliere tecnologico della Casa Bianca, ha spiegato il valore dell’impiego delle nuove risorse, sia come agiranno le istituzioni coinvolte. Questo il suo commento: “L’obiettivo è riunire tutte le agenzie federali che operano in ambiti scientifici diversi all’interno di un unico grande programma dedicato all’AI“.

Secondo l’Amministrazione statunitense, l’iniziativa consentirà di affrontare più rapidamente alcune delle principali sfide scientifiche del Paese. Tra gli obiettivi governativi figurano:

individuare le cause profonde delle malattie croniche.

Accelerare la progettazione e lo sviluppo di nuovi farmaci.

Creare materiali innovativi e più durevoli per l’edilizia e l’industria.

Migliorare la capacità di analisi di enormi dataset scientifici.

Un nuovo sistema di fondi

L’Amministrazione Trump ha inoltre annunciato di voler cambiare il sistema di finanziamenti, privilegiando il sostegno ai singoli scienziati e all’uso dell’AI, piuttosto che alle università. Nel piano si parla infatti di un finanziamento pubblico che sia “politicamente responsabile“, una linea che consentirebbe al Governo di esercitare un controllo più diretto sull’impiego delle risorse federali.

Per altro, a supporto dell’iniziativa contribuirà anche Microsoft, che ha annunciato una donazione di 40 milioni di dollari in crediti per l’utilizzo delle proprie infrastrutture.

Il progetto, sottolineano gli analisti, rientra nella visione di Donald Trump di rinforzare la posizione degli Usa, pienamente impegnati nel confronto geo-economico con la Cina.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp