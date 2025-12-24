Il pacco dei salumi Fiorucci non arriva? Attacco cyber all’azienda

24 Dicembre 2025

Nel periodo più delicato dell’anno, quello di Natale, Fiorucci ha subìto un attacco cyber. Al momento, l’azienda “non è in grado di processare né evadere le consegne già programmate, né di accettare nuovi ordini tramite i canali informatici“.

Niente salumi sulle tavole per i prossimi giorni, almeno quelli della Fiorucci. È questo il rischio, dopo l’attacco cyber che ha colpito la storica azienda, proprio nel periodo ‘caldo’ delle festività.

Due giorni fa, “un attacco hacker criminale ha compromesso i sistemi deputati all’elaborazione degli ordini“. A causa dell’incidente, l’azienda “non è in grado al momento di processare né evadere le consegne già programmate, né di accettare nuovi ordini tramite i canali informatici“. Così si legge nella nota inviata agli utenti.

Quando riprenderanno le attività?

Sempre secondo il comunicato stampa, “la ripresa delle normali attività operative è prevista, salvo imprevisti, tra il 29 e il 30 dicembre“. Nel frattempo, però, si registra la sospensione temporanea di tutte le operazioni di gestione informatizzata degli ordini.

Fiorucci ha comunque voluto rassicurare clienti e partner. I dati coinvolti nell’attacco “non risultano essere stati divulgati o diffusi a terzi, ma esclusivamente cifrati“. Le informazioni personali interessate riguarderebbero soltanto infatti “i dati di contatto presenti nelle anagrafiche clienti“.

Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni, l’azienda ha indicato come riferimento il proprio Data Protection Officer. Nel messaggio ai clienti, Fiorucci ha espresso il proprio rammarico per i disagi arrecati, assicurando aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione. Per contatti e chiarimenti, l’indirizzo mail di riferimento è dpo@fioruccifood.com.

