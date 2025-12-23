Il cyberattacco ha creato anche disagi e disservizi anche nella gestione della Banque Postale, la home bank del gruppo La Poste.

Natale di allerta per la Francia, in queste ore, dopo l’attacco cyber (DDoS, Distributed Denial of Service) che ha colpito La Poste (le poste transalpine), notificato ieri. I servizi online sono infatti rimasti “inaccessibili“. Per Parigi sono ore difficili e si continua ad inquadrare il tutto nella “guerra ibrida” della Russia. Dieci giorni fa, c’era stata la compromissione dei sistemi informatici del ministero dell’Interno.

Per il momento le Poste hanno comunicato che non risultano comunque dati compromessi. Tuttavia, il sistema di tracciamento dei pacchi è ancora indisponibile. Di fatto, la consegna degli stessi procede al rallentatore, quando non direttamente bloccata. In alcune filiali del Gruppo, come a Parigi, non è proprio possibile ricevere o spedire merci.

Non solo. Disagi e disservizi stanno riguardando anche la sua divisione bancaria Banque Postale, la home bank del gruppo. “Nessun gruppo ha rivendicato l’attacco“, ha scritto Euronews, “ma La Poste ha confermato di essere già stata bersaglio di episodi simili in passato“.

Roland Lescure (ministro Economia): “Il cyber attacco continua. Priorità massima è che i pacchi arrivino per Natale“

Il ministro francese dell’Economia, Roland Lescure, è intervenuto in mattinata su BFMTV/RMC, spiegando che nelle ultime ore l’attacco è ”sceso di intensità”, pur non essendo terminato.

”Se avete commissionato un pacco di Natale, oggi non ci sono i mezzi per andare a vedere sul sito dove si trova. Il pacco, in sé, però arriverà”, ha assicurato il ministro. Poi, ha affermato: ”La priorità delle priorità è fare in modo che i pacchi arrivino in tempo per Natale“.

Vulnerabilità delle catene del valore francesi

Quest’anno, la Francia è stata a più riprese protagonista di situazioni simili. Prima delle Poste e del ministero dell’Interno infatti, soltanto pochi giorni fa la filiale transalpina di Leroy Merlin aveva subìto un data breach su vasta scala.

“Secondo l’ultimo rapporto annuale della CNIL (aprile 2025)“, aveva scritto l’AGI, “il numero di violazioni che hanno interessato più di un milione di persone è raddoppiato in un anno“. Si è passati “da circa venti a circa quaranta attacchi riusciti“.

Sempre in Francia, Auchan (un altro marchio del Gruppo Mulliez), è stato al centro di attacchi informatici su larga scala quest’estate e alla fine del 2024. L’agenzia per l’impiego France Travail ha annunciato che i dati personali di circa 1,6milioni di giovani che ricevono il supporto dei suoi centri per l’impiego locali erano “a rischio di divulgazione“. Il tutto, anche in questo caso, “a causa di un attacco cyber“.