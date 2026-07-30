La Commissione Europea approva una guida per aiutare le imprese cyber.

La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per aiutare produttori, sviluppatori e aziende cyber ad applicare correttamente il Cyber Resilience Act (Regolamento 2024/2847). Sarà perciò più semplice adottare e rispettare i nuovi requisiti obbligatori di cybersicurezza per prodotti con componenti digitali.

L’obiettivo è proprio quello di “facilitare la preparazione delle imprese in vista dell’entrata in vigore degli obblighi relativi alla sicurezza informatica, alla gestione dei rischi e alla segnalazione degli incidenti“.

La Commissione ha elaborato il documento anche sulla base delle domande ricevute dalle aziende, con un’attenzione particolare alle esigenze di microimprese, piccole e medie imprese (PMI). Queste infatti solitamente dispongono di risorse più limitate – rispetto alle grandi realtà – per adeguarsi ai nuovi obblighi normativi.

Cosa chiariscono le nuove linee guida

La guida, spiega la Commissione, fornisce indicazioni pratiche su come interpretare e applicare le disposizioni del Cyber Resilience Act. Si è così provare a dare risposte precise ai dubbi emersi in fase di implementazione delle norme.

Le linee guida includono esempi pratici e casi d’uso concreti per facilitare la comprensione delle regole e ridurre, per quanto possibile, gli oneri amministrativi. Questi i punti fondamentali per rispondere alle esigenze delle aziende:

quali prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Il significato di “modifica sostanziale“ di un prodotto digitale.

di un prodotto digitale. Come devono essere interpretati i periodi di supporto e aggiornamento della sicurezza.

e aggiornamento della sicurezza. Come rispettare gli obblighi di notifica degli incidenti .

. In che modo effettuare le valutazioni dei rischi richieste dalla normativa.

“Rafforzare la resilienza informatica dell’intero mercato europeo“

Il Cyber Resilience Act rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per rafforzare la sicurezza informatica dei prodotti digitali immessi sul mercato comunitario. La normativa vuole “garantire che software, dispositivi connessi e altri prodotti digitali siano progettati e mantenuti secondo standard di sicurezza elevati lungo tutto il loro ciclo di vita“.

Con la pubblicazione di queste nuove linee guida, “Bruxelles intende offrire alle imprese strumenti concreti per conformarsi alla normativa“. L’ottica è quella di favore un’applicazione uniforme delle regole in tutti i Paesi membri, “contribuendo a rafforzare la resilienza informatica dell’intero mercato europeo“.

Henna Virkkunen: “Un’Europa sicura dal punto di vista informatico e una favorevole alle imprese vanno di pari passo“

Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia ha analizzato le nuove linee guida.

In questi termini: “Queste linee guida rientrano nel nostro programma di semplificazione e aiutano le imprese ad adempiere tempestivamente e con fiducia agli obblighi previsti dal Cyber Resilience Act. Un’Europa sicura dal punto di vista informatico e un’Europa favorevole alle imprese vanno di pari passo“.

Poi, ha aggiunto: “Le linee guida odierne contribuiranno a garantire che i prodotti presenti sul nostro mercato siano protetti dalle minacce informatiche. Si evitano, al contempo oneri, superflui e incertezze giuridiche per le imprese“.

Per approfondire

Leggi il Cyber Resilience Act (Regolamento (EU) 2024/2847).

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