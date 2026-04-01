Pensata soprattutto in funzione dei minori, la piattaforma europea Help4U è stata sviluppata da Europol e Centric, in collaborazione con la Polizia di Stato.

“Un faro per chi attraversa momenti di vulnerabilità“, questo è la piattaforma europea Help4U, sviluppata di Europol e Centric in collaborazione con la Polizia di Stato. “Uno spazio digitale sicuro, pensato per offrire un supporto concreto ai minori, vittime di abusi o sfruttamento online e agli adulti che hanno bisogno di orientamento per proteggerli“.

Lo strumento stila un profilo basato su otto domande. Non è una denuncia, ma è un servizio per avere consigli e aiuto. Alla fine crea “una scheda con una serie di consigli pratici personalizzati per aiutarti a capire cosa sta succedendo e cosa puoi fare per avere aiuto”.



Help4U mira ad aiutare “le vittime, le parti offese e conoscenti a ottenere l’assistenza di cui hanno bisogno, fornendo supporto e istruzioni, con un focus sulle migliori opzioni per la vittima“. Ed è per questo che la piattaforma si basa su tre pilastri. Le garanzie di:

Riservatezza Assoluta . Un punto di accesso protetto dove la hashtag#privacy è la priorità.

. Un punto di accesso protetto dove la hashtag#privacy è la priorità. Informazioni Certificate . Risorse e guide affidabili per affrontare situazioni di fragilità emotiva.

. Risorse e guide affidabili per affrontare situazioni di fragilità emotiva. Assistenza Qualificata. Un aiuto rapido per individuare i servizi competenti e avviare immediatamente i percorsi di protezione.

Un supporto “personalizzato“

Importante anche l’aspetto “terminologico“. In Help4U infatti, i termini “bambino” o “minori” si riferiscono a individui di età inferiore ai 18 anni, come definito dall’Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. Questa definizione è ampiamente riconosciuta a livello internazionale.

I termini “utente” o “visitatore” sono usati in modo intercambiabile. Si riferiscono a chiunque acceda alla piattaforma, siano essi vittime, parti offese o altre persone, indipendentemente dall’età o dalla situazione personale.

Il risultato che gli utenti riceveranno dopo aver risposto con successo alle otto domande (passaggi) si chiama “documento personalizzato“. Questo include:

informazioni introduttive (in formato lettera).

Panoramica delle risposte dell’utente.

Consigli personalizzati forniti dalle autorità nazionali e/o dalle organizzazioni dedicate alla protezione dei minori dalla violenza, abuso sessuale o sfruttamento.

Una sezione che elenca i diritti dei minori vittime di crimini violenti o sessuali.

Un riassunto delle informazioni sul progetto Help4U e delle policy. Supporto, specificamente focalizzato sugli utenti di età inferiore agli anni 18, come spiegato nell’Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino.

Le analisi di base

La sezione che elenca i diritti delle vittime minorenni di crimini violenti o sessuali è stata sviluppata attraverso un’attenta ricerca. Si basa sull’analisi di numerosi standard legali e accordi che valgono a livello internazionale.

L’elenco dei diritti è stato creato esaminando attentamente molte regole e accordi internazionali importanti e scritto in modo che i bambini possano facilmente comprenderlo.

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