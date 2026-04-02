Gartner sceglie l’italiana Ermetix: l’Agentic AI riscrive le regole della protezione degli endpoint mobile

Il leader mondiale della consulenza IT analizza l’evoluzione della tech-company italiana: non più solo gestione, ma una difesa che “pensa e agisce” in autonomia per blindare il perimetro aziendale. Diego Fasano, CEO di Ermetix: “”Siamo onorati di questo riconoscimento. Il supporto di Gartner nel documentare il nostro passaggio da piattaforma Cloud-native a pioniere dell’Agentic AI è fondamentale per far comprendere al mercato globale la portata della nostra visione.”

Mentre il mercato globale cerca di rincorrere la crescente velocità degli attacchi informatici, l’innovazione italiana sale in cattedra. Gartner, la società leader mondiale nella consulenza tecnologica, ha scelto di dedicare una Customer Success Story a Ermetix, indicandola come modello di riferimento nell’integrazione dell’Agentic AI per la sicurezza dei dispositivi in mobilità.

Il caso studio, intitolato “Ermetix: From Cloud to Agentic AI and Expansion”, documenta il salto evolutivo della piattaforma: da soluzione nativa in cloud a sistema di difesa capace di abilitare le cosiddette Autonomous Operations.

Oltre la notifica: la rivoluzione della Difesa Autonoma

La criticità principale nella protezione degli endpoint mobile (smartphone, tablet, terminali rugged) è la latenza: il tempo che intercorre tra l’individuazione di una minaccia e l’intervento umano. L’approccio di Ermetix, validato da Gartner, risolve questo problema trasformando l’Intelligenza Artificiale da semplice osservatore ad “agente attivo”.

“Stiamo superando il paradigma della semplice segnalazione”, ha dichiarato Diego Fasano, CEO di Ermetix. “Con l’Agentic AI, il sistema non si limita a suggerire un’azione, ma interviene direttamente per neutralizzare la minaccia in tempo reale. Questo chiude il gap operativo tra detection e remediation, garantendo una protezione proattiva che è vitale in un’infrastruttura aziendale sempre più distribuita”.

Un percorso condiviso con gli analisti globali

Nel video dell’intervista rilasciata a Gartner, Diego Fasano ha voluto sottolineare l’importanza di questa collaborazione, ringraziando il team degli analisti per aver analizzato con precisione la crescita dell’azienda: “Siamo onorati di questo riconoscimento. Il supporto di Gartner nel documentare il nostro passaggio da piattaforma Cloud-native a pioniere dell’Agentic AI è fondamentale per far comprendere al mercato globale la portata della nostra visione.”

L’eccellenza tech italiana definisce nuovi standard

La scelta di Gartner di accendere i riflettori su Ermetix conferma la competitività dell’ingegno italiano nel definire i futuri standard internazionali. Per le grandi organizzazioni e i Managed Service Provider (MSP), questa validazione certifica l’efficacia di un modello che unisce:

Resilienza Operativa: Riduzione drastica dei tempi di reazione grazie a sistemi “self-healing” che agiscono autonomamente sull’endpoint.

Riduzione drastica dei tempi di reazione grazie a sistemi “self-healing” che agiscono autonomamente sull’endpoint. Sovranità e Sicurezza: La garanzia di una tecnologia d’avanguardia che mantiene il pieno controllo dei dati e della giurisdizione, garantendo la massima compliance.

In un panorama tecnologico, che punta deciso verso l’automazione, il caso studio di Gartner posiziona Ermetix come il player capace di portare l’Agentic AI nel cuore della strategia di difesa degli asset mobili aziendali.

Link al Case Study ufficiale Gartner: https://www.gartner.com/en/industries/high-tech/customer-success-stories/ermetix-from-cloud-to-agentic-ai-and-expansion

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