Nuovo allarme della Polizia Postale per campagne di phishing che sfruttano la prenotazione online dei viaggi.

“Le attività degli hacker criminali possono riguardare anche piattaforme del settore dei viaggi molto conosciute“. Questo l’allarme della Polizia Postale per una serie di truffe che si sta diffondendo negli ultimi giorni.

“Da qualche ora circolano informazioni relative a una nota piattaforma operante in questo settore sulla presenza di attività sospette relative all’esposizione di dati“. Tra questi, “indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni, oltre ad eventuali altre informazioni condivise con le strutture ricettive“.

Malintenzionati potrebbero sfruttare le anomalie segnalate per avviare campagne di phishing mirate agli utenti. Si raccomanda “di prestare particolare attenzione a contatti sospetti, che potrebbero arrivare da soggetti che si presentano come rappresentanti delle strutture o della piattaforma stessa“.

Come proteggersi

Per proteggersi da tutti i potenziali rischi di questa truffa, la Polizia Postale ha invitato gli utenti a compiere alcune azioni e a seguire dei consigli, tutte fondamentali per evitare danni. Nel dettaglio:

Le piattaforme non richiedono mai dati della carta di credito via e-mail , WhatsApp o SMS . Inoltre, non si richiedono pagamenti con modalità diverse da quelle indicate nelle condizioni ufficiali di prenotazione.

, o . Inoltre, non si richiedono pagamenti con modalità diverse da quelle indicate nelle condizioni ufficiali di prenotazione. Non si deve cliccare sui link che si trovano nei messaggi e contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali.

che si trovano nei messaggi e contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali. In caso di pagamento già effettuato, bisogna avvisare immediatamente la propria banca.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito.

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