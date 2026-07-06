UK, hacker russi attaccano il Governo. Accessi e-mail sul dark web

Nuovo incidente cyber contro il Governo di Londra, che ha messo in luce le criticità strutturali.

“Hacker russi si sono infiltrati negli account di posta elettronica di funzionari del Governo britannico e di personale del ministero degli Esteri britannico all’estero. Hanno rubato le credenziali di accesso del personale, ottenendo l’accesso non autorizzato a sistemi sensibili e minacciando ulteriori infiltrazioni nei dipartimenti di Whitehall“. Lo riporta l’ANSA.

In seguito, sui forum del dark web, “l’accesso alle credenziali di accesso si vende a prezzi che arrivano fino a 60mila dollari, oltre 52mila euro“.

Secondo il Telegraph, “al momento non risulta un coinvolgimento diretto degli apparati governativi nell’attacco“. Lo stesso giornale ha aggiunto che l’attacco sarebbe ancora in corso e che ha compromesso oltre 80mila firewall forniti da Fortinet.

“Attacco grazie ad un punto debole nei sistemi“

“Sfruttando un punto debole nei sistemi“, ha aggiunto il Telegraph, “gli hacker criminali hanno utilizzato dati precedentemente rubati per aggirare i parametri di sicurezza”. Parametri, “progettati per proteggere alcune delle infrastrutture nazionali più critiche in Uk“. Particolare preoccupazioni riguardano il Servizio sanitario nazionale britannico (NHS).

Un elenco di account violati, che lo stesso Telegraph assicura di aver analizzato, ha confermato l’esposizione delle credenziali di accesso del personale del degli Esteri all’estero.

Tra queste, anche i profili del personale IT delle ambasciate britanniche in Thailandia e Mauritius, nonché del personale nelle contee del Derbyshire e di Waltham Forest, nella zona est di Londra. E insieme, di altri enti locali in tutto il Paese.

I rischi per le infrastrutture critiche

La situazione in Uk è particolarmente delicata. “Nell’ultimo anno le infrastrutture nazionali critiche dell’Uk sono state colpite da oltre 200 incidenti informatici, il 75% dei quali aveva un legame con degli attori affiliati a Paesi ostili“. Il 2028 potrebbe rappresentare un punto di svolta, quando i rischi legati all’utilizzo offensivo dell’AI diventeranno pienamente concreti.

Secondo Richard Horne, vertice del National Cyber Security Centre (NCSC), Paesi come Russia, Cina e Iran stanno prendendo sempre più di mira i sistemi alla base dei servizi essenziali inglesi. Tra gli esempi di infrastrutture nazionali critiche figurano la deterrenza nucleare britannica, le centrali elettriche, gli ospedali e gli aeroporti.

“Una sfida continua con avversari capaci” per Horne, ha sottolineato il Guardian, che “non si limita a uno spazio ristretto“. L’NCSC, parte dell’agenzia di intelligence GCHQ, definisce un incidente informatico come un “tentativo di danneggiare, interrompere o ottenere accesso non autorizzato a sistemi informatici, reti o dispositivi“.

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