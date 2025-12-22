L’agenzia per la tutela dei consumatori della Corea del Sud ha ordinato alla SK Telecom un risarcimento dopo l’attacco cyber che a inizio anno aveva portato alla fuga di dati di oltre 20 milioni di utenti.

SK Telecom, la principale azienda di telefonia della Corea del Sud, dovrà risarcire 58 clienti tutti protagonisti, loro malgrado, dell’attacco cyber che ha portato alla fuga di dati di oltre 20 milioni di utenti. Ad agosto, l’azienda era stata multata per 134 miliardi di won (97 milioni di dollari) dopo questo furto cyber.

A seguito di un’indagine, nel luglio 2025 il Ministero della Scienza e delle TIC e l’Agenzia coreana per la sicurezza e Internet (KISA) hanno accusato SK Telecom di “negligenza“. In particolare, “nella gestione delle informazioni relative agli account e nell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione delle violazioni“.

Secondo la Reuters, la decisione dell’agenzia sudcoreana per la tutela dei consumatori è quella di dare 100.000 won (67 dollari) a ogni richiedente (parte della class action). Ciascun rimborso sarà sotto forma “di punti cash e sconti sulle bollette del telefono cellulare“.

Quali tempistiche per la notifica?

La Reuters ha scritto che l’agenzia “chiederà alla società di adottare misure per risarcire tutte le vittime, per un costo totale pari a circa 2,3 trilioni di won“.

Inoltre, ha affermato che invierà quanto prima la notifica dell’ordinanza a SK Telecom, la quale dovrà rispondere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Vulnerabilità sistemiche in Corea del Sud

La multa è arrivata in un momento molto particolare per la Corea del Sud. Seoul è infatti stata colpita da un’ondata di attacchi hacker criminali di alto profilo. Sono state tutte operazioni che hanno interessato:

le telecomunicazioni.

Le società di carte di credito.

Le startup tecnologiche.

Varie agenzie governative.

Secondo alcuni esperti, i problemi restano fondamentalmente due. Il primo luogo, un sistema di sicurezza informatica che è frammentato e non centralizzato. Si è registrata inoltre la carenza di tecnici. Da qui, la moltiplicazione delle opportunità per i cyber criminali, con risposte spesso poco tempestive.