Un mare… d’oro. In Cina il più grande giacimento sottomarino

La scoperta di un giacimento sottomarino da record rafforza le riserve nazionali e segna un passo chiave nella strategia mineraria della Cina.

La Cina ha annunciato di aver individuato un vasto giacimento sottomarino d’oro, definito dalle autorità cinesi come il più grande del suo genere in Asia.

La scoperta è avvenuta al largo della costa di Laizhou, nella città di Yantai, provincia di Shandong, e costituisce un passo significativo nella strategia nazionale di Pechino volto a garantire l’accesso a risorse minerarie.

Di cosa si tratta?

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il governo locale ha comunicato il ritrovamento durante una conferenza nella quale si stavano delineando i risultati dell’attuale piano quinquennale e le priorità e le strategie previste per quello futuro.

Sebbene le autorità non abbiano ancora rivelato con precisione le dimensioni effettive del giacimento sottomarino, questa è solo la più recente di una serie di scoperte d’oro, a suggerimento di come le riserve d’oro cinesi potrebbero essere molto più estese di quanto stimato in precedenza.

Quello che si sa con certezza è che la scoperta ha portato le riserve d’oro complessive di Laizhou a oltre 3.900 tonnellate, pari a circa il 26% del totale nazionale, posizionando la città al primo posto in Cina sia per quantità che per produzione d’oro.

Quanto oro ha davvero la Cina?

La scoperta, come detto, avviene sulla scia di una lunga e significativa serie di ritrovamenti. Solamente lo scorso mese, la Cina aveva annunciato di aver individuato un eccezionale giacimento nella provincia nord-orientale di Liaoning, con riserve stimate pari a 1.444,48 tonnellate (che varrebbero circa 192 miliardi di euro). Il Ministero delle Risorse Naturali lo ha descritto come il più grande giacimento d’oro scoperto dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949.

Sempre a novembre, le autorità avevano annunciato anche la scoperta di un imponente giacimento d’oro, con riserve stimate a oltre 1.000 tonnellate, nelle montagne del Kunlun, vicino al confine occidentale dello Xinjiang. Nel 2023, invece, la provincia di Shandong aveva dichiarato di aver identificato circa un quarto delle riserve d’oro nazionali, stimate a oltre 3.500 tonnellate, nella penisola di Jiaodong. Jiaodong viene considerata la terza cintura aurifera più grande del mondo, ed è proprio dove Laizhou è situata.

La Cina attualmente è il più grande produttore mondiale di oro, con una produzione che, secondo la China Gold Association, lo scorso anno ha raggiunto le 377 tonnellate.

Perché è una scoperta importante?

Le esplorazioni per la ricerca di oro in giacimenti sottomarini sono più complesse rispetto a quelle terrestri. Esse, infatti, necessitano di indagini geologiche più avanzate e studi del fondale marino estremamente dettagliati e precisi.

Questa scoperta a largo di Laizhou dimostra come la Cina sia intenzionata a espandere le sue attività minerarie anche alle aree offshore, ampliando significativamente il raggio delle esplorazioni aurifere.

Va inoltre sottolineato come la posizione del giacimento stesso rivesta un’importanza particolare: Laizhou è storicamente stata centrale nell’industria dell’oro cinese, e così consolida ancora di più il suo ruolo chiave. Con l’inclusione di queste riserve offshore, la regione detiene ora la più alta concentrazione di risorse aurifere conosciute nel Paese.

Infine, si inserisca la scoperta in un quadro più ampio, che riguarda la strategia cinese sull’oro. Dal 2021, infatti, Pechino ha intensificato gli investimenti nelle esplorazioni minerarie, incluse quelle aurifere. In un contesto di aumento dei prezzi globali del petrolio, questa politica riflette un crescente interesse per lo sviluppo delle risorse interne e la sicurezza delle stesse, riducendo la dipendenza dal dollaro.

La scoperta sottomarina al largo di Laizhou, in quest’ottica, rappresenta un tassello importante nella spinta del Paese a individuare, sfruttare e proteggere le proprie risorse minerarie.