Allenarsi sulla portaerei Charles De Gaulle può diventare un pericolo per la Sicurezza Nazionale della Francia.

Un ufficiale della Marina francese, in servizio sulla Charles De Gaulle, ha rivelato per errore la posizione della portaerei, utilizzando l’app per il fitness Strava. L’ha riportato Le Monde, spiegando che dopo essersi allenato a bordo, l’ufficiale ha caricato i dati sull’applicazione.

Così agendo, però, ha reso pubblica “la posizione esatta della nave mentre era in navigazione verso l’Asia Occidentale“. Un rischio tangibile per la Sicurezza Nazionale della Francia.

Il problema, ha aggiunto il quotidiano francese Le Monde, è che “non si è trattato di un caso isolato“. Tanto che: “L’app ha già ricevuto delle critiche in passato per problemi legati alla privacy. Per impostazione predefinita, molti profili sono pubblici e condividono automaticamente i percorsi degli allenamenti“.

I precedenti

Non è la prima volta che i dati di Strava vengono utilizzati per individuare posizioni sensibili. In passato, le informazioni raccolte dall’app hanno contribuito a localizzare basi militari in diverse parti del mondo.

Nel 2024, lo stesso Le Monde aveva scoperto gli spostamenti del Presidente francese Emmanuel Macron analizzando i profili Strava delle sue guardie del corpo. Le quali pubblicavano attività mentre viaggiavano con lui.

Registrare i dati dell’allenamento può essere un rischio per la Sicurezza Nazionale – Le Monde Credits

“Un comportamento non conforme“

Il caso, vista la sua pericolosità e i precedenti, sta facendo discutere e si è aggiunto ad altri episodi di vulnerabilità cyber.

Emmanuel Macron aveva già annunciato pubblicamente il dispiegamento della portaerei, rendendo noto il suo passaggio nel Mediterraneo. Tuttavia, come hanno sottolineato diversi esperti, “la diffusione di una posizione precisa rappresenta comunque un rischio significativo per la sicurezza militare“.

Sono in corso indagini. Un rappresentante delle Forze Armate francesi ha dichiarato a Le Monde che il comportamento dell’ufficiale “non è conforme alle linee guida attuali”. Ha poi rimarcato: “Il personale rivece regolarmente comunicazioni su queste regole“.

Da Strava non sono arrivate risposte formali. L’episodio, tuttavia, ribadisce come “potrebbe essere prudente impostare il proprio profilo su privato per evitare di condividere involontariamente informazioni sensibili“.

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