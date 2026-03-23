Un attacco cyber contro Intoxalock ha causato il blocco della circolazione per molte auto negli Usa.

Un attacco cyber contro Intoxalock, azienda produttrice di etilometri, ha lasciato ferme migliaia di auto negli Usa. Le conferme sono arrivate dalla stessa società che sul suo sito aveva comunicato l’interruzione dei servizi in seguito proprio “ad un attacco informatico avvenuto il 14 marzo“.

Intoxalock produce etilometri collegati al sistema di accensione delle auto, che i conducenti impiegano per dimostrare un tasso alcolemico pari a zero prima di poter mettere in moto il veicolo. Se non funzionano o non sono calibrati i veicoli non partono. La tecnologia è utilizzata in 46 Stati e serve circa 150mila conducenti ogni anno.

Il disservizio si è diffuso su scala nazionale, con casi segnalati da New York fino al Minnesota, dove migliaia di automobilisti non si sono potuti mettere al volante. In Maine i media locali hanno riportato diversi casi di automobilisti rimasti bloccati. Un’officina di Middleborough ha dichiarato a una TV di Boston di avere diverse auto ferme in parcheggio da giorni proprio a causa del problema.

L’azienda non ha fornito dettagli sulla natura dell’attacco, se si sia trattato di ransomware o data breach, né ha confermato eventuali contatti con gli hacker criminali o richieste di riscatto.

Le possibili conseguenze

Questi dispositivi richiedono una calibrazione periodica, ma l’attacco ha reso impossibile effettuare tali operazioni. Conseguentemente, “i clienti con dispositivi in scadenza potrebbero aver riscontrato dei ritardi o l’impossibilità totale di avviare l’auto“.

Numerosi utenti sui forum online hanno segnalato che, in caso di mancata calibrazione, il sistema bloccava completamente il veicolo, lasciando i conducenti senza la possibilità di avviarsi.

Il ripristino del 22 marzo

Ieri, Intoxalock ha comunicato: “Dopo giorni di lavoro i sistemi sono tornati operativi. Installazioni, calibrazioni e assistenza presso i centri di servizio sono nuovamente disponibili“.

E ancora: “I centri di assistenza sono pienamente operativi. Sono in grado di gestire le normali installazioni e gli appuntamenti di servizio. Stiamo collaborando con ogni stato per definire piani di transizione specifici mentre torniamo alla piena operatività“.

Copertina: Intoxalock Credits

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