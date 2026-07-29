Investire nei giovani significa rafforzare la capacità del Paese di anticipare, gestire e assorbire le crisi nel dominio cibernetico.

Al via una nuova campagna di educazione cyber, promossa dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in collaborazione con il portale Skuola.net. Gli obiettivi dell’iniziativa, alla luce delle sfide e delle complessità del presente, sono diffondere consapevolezza e orientamento in materia tra i ragazzi.

Solo così si potranno “avvicinare i giovani alle nuove professioni del dominio cibernetico“. Per supportare il progetto si punta sulla creazione di contenuti formativi e informativi sui canali YouTube, Instagram, Tik Tok, Facebook, LinkedIn, Skuola.net e ACN.

“La cybersicurezza entra così al centro delle scelte formative e professionali delle nuove generazioni, pensata per avvicinare gli studenti non solo ai contenuti, ma anche ai contesti operativi del settore“. Si andranno ad analizzare le principali figure professionali richieste dal mercato, fino all’osservazione diretta delle attività svolte quotidianamente per la protezione dello spazio digitale nazionale.

Saranno importanti anche i contributi individuali

L’iniziativa si configura come un primo passo verso un modello stabile di orientamento e ingaggio dei talenti. Secondo l’Agenzia, “la cybersicurezza è un ambito nel quale il contributo individuale fa la differenza. Può avere un impatto diretto e immediato sulla collettività“.

Per questo, aggiunge, “è fondamentale intercettare e accompagnare i giovani lungo percorsi che valorizzino competenze, spirito critico e capacità di adattamento“. Tutti elementi sempre più decisivi in un contesto in continua evoluzione.

“Rafforzare il raccordo tra sistema educativo e domanda di competenze“

Il progetto si inserisce in un quadro sistemico di riferimento molto più ampio, finalizzato “a rafforzare raccordo tra sistema educativo e domanda di competenze“.

Si tratta infatti di un settore, sottolinea l’ACN, “caratterizzato da una crescente asimmetria tra fabbisogni e profili disponibili“. Riflettendosi le vulnerabilità digitali sempre più rapidamente sul piano economico e sociale, la costruzione di competenze diffuse rappresenta una priorità strategica. “Investire nei giovani significa rafforzare la capacità del Paese di anticipare, gestire e assorbire le crisi nel dominio cibernetico“.

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