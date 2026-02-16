Intelligence, al via la campagna di reclutamento 2026

L’Intelligence italiana ha avviato la campagna di reclutamento per la ricerca mirata di professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze in diversi settori. C’è tempo fino al 20 marzo 2026.

Sogni di lavorare per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell’Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale?

L’Intelligence italiana ha avviato la campagna di reclutamento per la ricerca mirata di professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze in diversi settori, ecco quali.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC)

Laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, con competenze nella progettazione, implementazione e ottimizzazione di sistemi computazionali ad alte prestazioni, architetture HPC, gestione di cluster per simulazioni scientifiche e progetti sull’intelligenza artificiale, sviluppo e tuning di codice parallelo, containerizzazione e ambienti software scientifici, tecniche di calcolo avanzato, integrazione di soluzioni AI nei workflow di ricerca, profiling e analisi della perfomance.

CRITTOGRAFIA

Laureati in ambito informatico, ingegneristico, matematico, fisico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di tecnologie quantistiche,quantum computing, architetture di processori e programmazione di algoritmi quantistici, comunicazione cifrate e crittografia quantistica, analisi e valutazione critica della letteratura di settore e realizzazione di applicativi finalizzati alla crittoanalisi.

CYBER

Diplomati presso Istituti tecnico scientifici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni, nonché laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico o ingegneristico, con conoscenze e/o competenze in materia di tattiche, tecniche e procedure della minaccia cibernetica, anonimizzazione, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis, vulnerability assessment e penetration testing su reti e sistemi operativi e su applicazioni e siti web, red teaming, blue teaming, digital forensics, analisi di log, ricerca analisi dispositivi IOT/ICT.

ECONOMICO-FINANZIARIO

Laureati in ambito economico, con conoscenze e/o competenze in materia di tutela dell’economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale e al know how tecnologico, nonché minacce derivanti dal riciclaggio o reimpiego di capitali illeciti, green economy e transizione energetica, approvvigionamento energetico ed energie rinnovabili, funzioni corporate, M&A e R&S.

TERRORISMO INTERNO E INTERNAZIONALE

Laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani, contrasto al fenomeno eversivo di matrice brigadista o anarchica, estremismo e fenomeni di antagonismo.

OSINT (Open Source Intelligence)

Diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali ovvero in campo informatico, con capacità avanzate di ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione da fonti aperte (OSINT-SOCMINT-DEEP/DARKWEB), anche mediante l’utilizzo di tool OSINT e di strumenti informatici per la elaborazione di dati, automazione di processi di scraping, gestione di API e piattaforme di social media monitoring, analisi di contenuti testuali, multimediali e geolocalizzabili, valutazione dell’affidabilità delle fonti, costruzione di profili di minaccia per la produzione di report di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza nazionale.

Intelligence: come candidarsi

È possibile presentare la candidatura fino alle ore 24:00 del 20 marzo 2026.

I requisiti richiesti e le modalità di selezione sono illustrati nella sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e nel TUTORIAL consultabile sul nostro canale YouTube.

Per consentire una corretta valutazione delle candidature, è necessario inserire nella piattaforma tutte le informazioni richieste su titoli di studio ed esperienze professionali. Il mero rinvio a quanto dichiarato in un eventuale curriculum allegato non consentirà di prendere in esame la candidatura.

Candidature spontanee

Oltre ai profili specifici oggetto dell’avviso di ricerca, per tutti i giovani ad alto potenziale e fortemente motivati a un impiego nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, resta sempre aperta la possibilità di presentare una candidatura spontanea tramite la procedura online della sezione “Lavora con noi”. Queste candidature saranno valutate secondo il previsto iter selettivo e prese in considerazione in funzione dei fabbisogni professionali e delle attività di volta in volta ritenute prioritarie dall’Intelligence.

