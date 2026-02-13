L’attacco cyber contro Odido ha causato un grave danno alla principale società di telecomunicazioni dei Paesi Bassi.

“Odido ha subìto recentemente da un attacco da parte di cyber criminali. Sulla base delle indagini condotte, riteniamo che i vostri dati possano essere stati compromessi”. Così la principale compagnia telefonica dei Paesi Bassi ha comunicato ai suoi clienti via e-mail l’attacco, con conseguente compromissione di almeno sei milioni di profili.

L’incidente potrebbe essere stato uno dei più vasti nel Paese nordeuropeo. L’azienda ha dichiarato che le informazioni rubate includono nomi dei clienti, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di conto bancario, date di nascita e numeri di passaporto.

Odido, inoltre, ha affermato di aver avviato le indagini su un possibile attacco hacker criminale il 7 febbraio con l’aiuto di esperti interni ed esterni. Ha così scoperto che esso stava compromettendo il sistema utilizzato per contattare i propri clienti.

Subito contromisure

“Si è proceduto ad interrompere l’accesso non autorizzato al sistema”, ha dichiarato inoltre l’azienda, aggiungendo che i clienti possono utilizzare i propri telefoni in tutta sicurezza. Sono immediatamente partite le comunicazioni, per tutte le relative indagini, all’autorità olandese per la privacy e la protezione dei dati AP.

Odido, acquistata dalle società di private equity Apax e Warburg Pincus nel 2021, ha circa 8 milioni di clienti. In termini commerciali, compete direttamente con KPN e VodafoneZiggo sul mercato olandese.

Vulnerabilità delle Telco

Secondo gli analisti cyber, di solito le Telco sono costrette ad affrontare una pluralità di minacce informatiche. Nel dettaglio si tratta di:

Distributed Denial-of-Service.

Malware.

Phishing.

Minacce più sofisticate, avanzate e persistenti.

In questi casi, in effetti, il problema non è ‘solo’ economico o tecnico, quanto anche reputazionale. Gli attacchi cyber contro queste società possono infatti sottolineare una mancanza di investimenti. Di solito ad essere più esposti sono quei sistemi frammentati e non centralizzato, dunque non unitari.

Al contempo, la moltiplicazione delle opportunità per i cyber criminali può avvenire anche a fronte di un numero non sufficiente di tecnici, con risposte spesso poco tempestive.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp