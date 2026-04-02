I sospetti erano cominciati dopo alcuni malfunzionamenti interni. Si rischiano rallentamenti della logistica.

Dopo le iniziali indagini interne Hasbro, azienda di riferimento nella produzione di giocattoli, ha confermato di aver subìto un attacco cyber. Lo scorso 28 marzo gli addetti alla cybersicurezza avevano rilevato un “accesso non autorizzato alla propria rete“. I primi impatti potrebbero essere sulla logistica, con possibili disagi negli ordini e nelle consegne.

L’azienda ha comunque comunicato: “Stiamo collaborando con esperti esterni di sicurezza informatica per comprendere la portata dell’attacco e contenere eventuali rischi“.

La notizia ha in ogni caso già avuto un impatto immediato sui mercati, tanto che “le azioni della società hanno registrato un calo del 3% nelle contrattazioni premarket“.

Il primo obiettivo è limitare i disagi operativi

In un documento depositato presso le autorità di regolamentazione, Hasbro ha spiegato “di aver disattivato temporaneamente alcuni sistemi come misura precauzionale“. Ciononostante, ha sottolineato la Reuters, “la società ha implementato soluzioni alternative per continuare a ricevere ordini e spedire prodotti, cercando di limitare i disagi operativi“.

L’azienda ha ribadito come il piano di continuità operativa potrebbe rimanere in vigore per diverse settimane, per l’appunto con il rischio di ritardi nell’evasione degli ordini. Al momento, Hasbro sta valutando l’impatto complessivo dell’incidente e sta lavorando “per identificare e analizzare i file che potrebbero essere stati compromessi“.

La società sta provvedendo a individuare ed esaminare i fascicoli potenzialmente interessati. Adotterà ulteriori misure in base ai risultati di tali analisi.

Perché colpire le catene del valore internazionali?

L’episodio ha evidenziato ancora una volta come anche grandi aziende globali possano essere vulnerabili ad attacchi informatici, sottolineando l’importanza crescente degli investimenti in cybersicurezza. Un attacco cyber si tale livello è l’ennesimo episodio con protagonista una grazie azienda, operativa a livello internazionale.

Nel panorama geopolitico contemporaneo, gli attacchi alle catene del valore rappresentano infatti una delle minacce più insidiose alla sicurezza nazionale e internazionale. Questi attacchi, che prendono di mira la catena di approvvigionamento di prodotti e servizi, hanno rimodulato il concetto stesso di conflitto. Fondono infatti elementi di confronto militare tradizionale con sofisticate operazioni cyber.

Sui mercati mondiali, come del resto in tutti i settori economici e finanziari, la globalizzazione delle catene di approvvigionamento ha creato una rete di interdipendenze estremamente complessa. Tanto da generare vulnerabilità sistemiche sfruttabili da attori malevoli.

Non si tratta più solo di compromissione di componenti software. Al contrario, i più recenti casi operativi dimostrano come anche le supply chain fisiche siano diventate obiettivi primari, con conseguenze potenzialmente catastrofiche.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp