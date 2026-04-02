Intervento su larga scala per proteggere anche i dispositivi più potenzialmente vulnerabili.

Il toolkit DarkSword ha messo seriamente a rischio la sicurezza degli utenti Apple, colpendo iPhone e iPad. Il motivo, hanno sottolineato analisti cyber è che contiene exploit “in grado di hackerare iPhone e iPad con dispositivi più recenti che eseguono iOS 18.4 e 18.7, rilasciati nel settembre 2025“.

La multinazionale è intervenuta, rilasciando una serie di aggiornamenti ed è anche intervenuta sui dispositivi meno recenti. Apple ha infatti annunciato il rilascio di iOS 18.7.7 e iPadOS 18.7.7, aggiornamenti che consentono a una gamma più ampia di dispositivi di ricevere protezioni fondamentali contro tali attacchi.

Gli utenti potranno così avere maggiori protezioni dal furto dei dati personali. Una volta che hanno ottenuto gli accessi, i cyber criminali possono infatti rubare:

messaggi.

Dati del browser.

Cronologia delle posizioni.

Criptovalute.

Questi tipi di attacchi sono per definizione “indiscriminati e pericolosi“, poiché possono intrappolare chiunque visiti un determinato sito web che ospita il codice dannoso.

Rischi globali

TechCrunch ha localizzato l’impiego di DarkSword in attacchi mirati contro utenti in diversi Paesi. Tra questi:

Cina.

Malesia.

Turchia.

Arabia Saudita.

Ucraina.

Essendo il toolkit stato reso pubblico online, gli esperti di sicurezza avvertono che chiunque potrebbe utilizzarlo, ampliando notevolmente il rischio anche per utenti comuni.

I livelli delle tutele

Apple ha dichiarato che i dispositivi aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, iOS 26, erano già protetti da settimane. Tuttavia, molti utenti utilizzano ancora versioni precedenti, sia per incompatibilità hardware sia per scelta personale.

In particolare, alcuni hanno evitato l’aggiornamento a iOS 26 a causa della nuova interfaccia “liquid glass”, che ha ricevuto diverse critiche.

Apple ha anche spiegato: “Gli utenti che hanno attivato gli aggiornamenti automatici dovrebbero ricevere il nuovo software senza interventi manuali. In ogni caso, è fortemente consigliato verificare e installare subito l’aggiornamento per garantire la massima sicurezza“.

Lockdown Mode

Un altro strumento sviluppato da Apple è la Lockdown Mode, che ha dato importanti risposte, in particolare contro gli attacchi spyware governativi.

Dopo aver riconosciuto che anche i suoi clienti possono essere vittime di spyware, Apple ha infatti adottato “un approccio più proattivo nel notificare gli utenti presi di mira“

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