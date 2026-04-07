In caso di furto di dati, qualora si dimostri la “colpa grave” del cliente, la banca può evitare il risarcimento (cfr. Cassazione, sentenze 7214/2023, 3780/2024).

Un bonifico in piena notte da 2700 euro, il conto svuotato e il denaro indirizzato “su un conto lituano intestato a un beneficiario mai conosciuto prima“. Il tutto, sfruttando un malware mascherato da finto aggiornamento di Google Chrome. Il caso risale al 2023 ed è avvenuto ad Empoli, dove il Giudice di Pace ha disposto il risarcimento. Non sempre però le banche sono tenute a risarcire.

Anzi, in alcune pronunce la Cassazione (per esempio sent. 7214/2023, 3780/2024) ha riconosciuto la responsabilità del cliente per negligenza o colpa grave. Anche nel caso di Empoli, l’istituto di credito ha cercato di mettere sotto accusa la negligenza del correntista.

Il giudice, però, ha riconosciuto una “frode qualificata“. Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 11/2010, “se il correntista dichiara di non aver mai autorizzato un’operazione bancaria, deve essere la banca a presentare l’onere della prova dell’avvenuta frode“. E la banca non è riuscita a presentare delle prove di merito, oltre ad aver ammesso l’aggiramento del sistema “confermando cosi l’inadeguatezza delle misure adottate“.

I rischi per gli utenti

Nella sentenza n. 32/2026, ha scritto il Giudice di Pace, “il nesso causale tra la visione della partita e l’installazione del malware non è stato provato. La Banca assume che il trojan sia stato scaricato necessariamente dal sito di streaming. Si tratta però di una mera supposizione, priva di qualsiasi fondamento probatorio“. Al contrario, sono tantissimi i canali che possono veicolare malware.

Peraltro, la banca sosteneva che il correntista avesse consentito “l’installazione del malware, come se si trattasse di una scelta consapevole e volontaria ma non ci sono prove che lo dimostrano“.

“Non si tratta di negligenza, ma di frode qualificata“

Il Giudice di Pace ha sostenuto che il malware si sia presentato “come un legittimo aggiornamento dell’applicazione Google Chrome“. L’inganno è dunque avvenuto per mezzo di “una sofisticata tecnica di social engineering, progettata specificamente per eludere la vigilanza dell’utente e bypassare i sistemi di sicurezza degli smartphone“.

Da qui: “Non si tratta di negligenza, ma di frode qualificata. A riprova di ciò, il ricorrente ha immediatamente notato anomalie e ha tentato di rimuovere l’applicazione malevola. Questo dimostra che il cliente ha agito con la diligenza che ci si può ragionevolmente attendere da un utente medio, senza competenze tecniche avanzate io ambito informatico“.

Qual è la procedura in caso di bonifico transfrontaliero?

In presenza di un bonifico transfrontaliero, le banche devono applicare le misure di controllo rafforzate ai sensi della Direttiva UE 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio).

Con trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario. Per farlo, si basa “su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2007 /64/CE“.

Nel caso di specie non è avvenuta nessuna verifica in tal senso, nonostante il superamento la dimensione del bonifico e la sua portata transfrontaliera.

Non regge la difesa della banca: “SMS di autorizzazione inviati“. Ma alle 3.30 del mattino. Giudice di Pace: “Impossibile controllarli, perché qualsiasi persona dorme“

Per tutelare il correntista la banca avrebbe dovuto quantomeno sospendere il bonifico, in quanto risultavano diversi elementi sospetti. Non solo per la relativa cifra e gli obblighi in materia di antiriciclaggio. Il bonifico è stato infatti disposto alle ore 04:46 del mattino, “orario assolutamente inconsueto per qualsiasi operazione bancaria legittima“. Il beneficiario non era poi tra i contatti usuali.

La banca ha provato a difendersi dichiarando di aver inviato “gli SMS di autorizzazione alle ore 03:30, 04:46 e 05:02 del 2 maggio 2023″. E al contempo, che “il cliente avrebbe potuto bloccare l’operazione se avesse prestato attenzione a tali comunicazioni“.

Il Giudice di Pace ha tuttavia affermato: “Questa argomentazione è palesemente pretestuosa perché a quell’ora manco letto. Pretendere che il cliente monitorasse il proprio smartphone alle ore 03:30 del mattino è una richiesta assurda e contraria al senso comune“.

“Sistemi bancari obsoleti non basati su algoritmi AI che identifichino bonifici sospetti“

Più nello specifico, “la banca non ha fornito alcuna prova documentale dell’esistenza di sistemi automatizzati di rilevamento delle operazioni anomale“. Nonostante la moltitudine di elementi sospetti, nessuno sistema ha quantomeno sospeso il pagamento.

Mancavano “algoritmi AI o machine learning capaci di identificare transazioni sospette in base ai

comportamenti abituali del cliente“. Questi sistemi sono invece, al giorno d’oggi, fondamentali per la tutela dei clienti visto il livello di rischio.

Per approfondire

Leggi la sentenza integrale n. 32/2026 in PDF.

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