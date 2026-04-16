Prosegue l’attuazione della nuova strategia cyber degli Usa, come ha confermato il National Cyber Director Sean Cairncross. Sempre più nevralgico il ruolo del settore privato.

L’Amministrazione Trump rilancia la strategia cyber nazionale Usa, pubblicata lo scorso mese, con “nuovi ordini esecutivi in arrivo“, definendo nuovi scenari di intervento. L’ha confermato, mercoledì scorso, il Direttore Nazionale per la Cybersicurezza, Sean Cairncross.

Del resto, negli ambienti di Capitol Hill e tra gli esperti del settore si attendevano da tempo indicazioni operative che accompagnassero la strategia. Intervenendo a un evento organizzato da Semafor, Cairncross ha confermato che tali misure includeranno probabilmente nuovi ordini presidenziali.

Già il 6 marzo, lo stesso giorno della pubblicazione della strategia, l’Amministrazione aveva firmato un primo ordine esecutivo contro le frodi, contenente anche disposizioni legate al cybercrime. “Il processo è in pieno svolgimento“, ha spiegato Cairncross. “Ci si possono aspettare ulteriori azioni coerenti con i nostri obiettivi strategici“.

Le iniziative già avviate

Su questa linea Cairncross, secondo CyberScoop, ha elencato varie iniziative già avviate, citando la prima condanna comminata ai sensi del Take It Down Act. Si tratta di una legge federale, fortemente sostenuta dalla First Lady Melania Trump, per contrastare “immagini sessualmente esplicite generate dall’AI senza consenso, minacce violente e cyberstalking“.

Il Direttore non ha comunque voluto anticipare i dettagli delle prossime misure, limitandosi a dire che arriveranno “relativamente presto“. Uno dei pilastri della strategia è quello di colpire gli avversari e garantire conseguenze concrete per gli attacchi informatici contro obiettivi statunitensi. Il vero tema, in questo senso, è quello del cyberspionaggio, nel confronto continuo con la Cina.

Alla domanda se il presidente affronterà il tema degli attacchi informatici cinesi durante la sua prossima visita a Pechino, Cairncross ha evitato una risposta diretta. «

“Quando vediamo attività come il posizionamento preventivo su infrastrutture critiche, queste questioni che devono essere affrontate”, ha ribadito Cairncross. “La sicurezza del popolo americano sarà sempre la priorità del Presidente.

L’apporto delle innovazioni Usa nell’AI

Infine, lo stesso NCD ha sottolineato il ruolo dell’innovazione statunitense nello sviluppo dell’AI, citando modelli avanzati come Claude Mythos, sviluppato da Anthropic. Secondo Cairncross, è fondamentale che tecnologie di questo tipo “non finiscano sotto il controllo di potenze rivali come Cina o Russia“.

Ha inoltre confermato che l’Amministrazione sta valutando attentamente rischi e opportunità legati a questi sistemi. “Dal punto di vista della Casa Bianca, stiamo lavorando a stretto contatto con l’industria. Collaboriamo con le aziende del settore per garantire una valutazione completa e responsabile di queste tecnologie“.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp