Usa, Trump svela la strategia cyber “For America”

Si ribadisce come uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione Trump sia che l’America rimanga “senza rivali nel cyberspazio“, riconoscendo la piena legittimazione alle operazioni cyber offensive.

“Il cyberspazio è nato in America“, questo l’inizio della strategia cyber “For America” dell’Amministrazione Trump, il documento che definisce la visione e le priorità strategiche degli Usa nel dominio cibernetico.

Di fatto, si tratta di reiterare la visione egemonica statunitense, allineandola alle necessità e alle sfide cyber di oggi. La strategia è in continuità con “le azioni del Presidente Trump” e sostiene “direttamente la Strategia di sicurezza nazionale ponendo l’America al primo posto nel cyberspazio“.

Base teorica è la conferma del riconoscimento del cyberspazio come “dominio centrale per la sicurezza nazionale, l’economia e il primato geopolitico degli Usa“. In questo spazio, conflitti, crimini e confronto tra i Paesi emergono come le principali variabili. In questo senso, si sottolinea la necessità di un atteggiamento sempre più “offensivo” e “proattivo“.

Una postura sempre più “proattiva“

Non è solo una questione istituzionale, ma afferente alle sfere dell’operatività della Difesa. Nella misura in cui il documento non certifica una definizione univoca del concetto di “avversario“, qualsiasi organizzazione straniera potrebbe ora rientrare facilmente in questo status. Questo, in qualsiasi momento.

Si afferma esplicitamente che Washington agirà in modo rapido, deliberato e proattivo per disabilitare le minacce informatiche nel cyberspazio. Saranno allora fondamentali le azioni coordinate tra Governo federale, privati e alleati.

Di qui: “La nostra determinazione è assoluta. Agiremo in modo rapido, deliberato e proattivo per neutralizzare le minacce informatiche all’America. Non limiteremo le nostre risposte al dominio cyber. Intraprenderemo uno sforzo senza precedenti, operando in modo coordinato e sostenuto in tutto il governo degli Usa“.

I pilastri

La strategia enuncia sei Pilastri Politici (Policy Pillars), nevralgici per la sua attuazione, che guideranno le politiche federali attraverso una loro implementazione. Si tratta di:

1. Influenzare il comportamento degli avversari. “Dobbiamo individuare, affrontare e sconfiggere gli avversari informatici prima che violino le nostre reti e i nostri sistemi“.

2. Promuovere un senso comune della regolamentazione. “ Semplificheremo le normative in materia di dati e sicurezza informatica per garantire che il settore privato abbia l’agilità necessaria per stare al passo con le minacce in rapida evoluzione. Daremo risalto al diritto alla privacy degli americani e dei dati americani“.

le normative in materia di dati e sicurezza informatica per garantire che il settore privato abbia l’agilità necessaria per stare al passo con le minacce in rapida evoluzione. Daremo risalto al diritto alla privacy degli americani e dei dati americani“. 3. Modernizzare e mettere in sicurezza le reti federali. “Accelereremo la modernizzazione, la difendibilità e la resilienza dei sistemi informativi federali implementando le migliori pratiche di sicurezza informatica, la crittografia post-quantistica, l’architettura zero-trust e la transizione al cloud“.

4. Mettere in sicurezza le infrastrutture critiche. “Identificheremo, daremo priorità e rafforzeremo le infrastrutture critiche americane e ne garantiremo la sicurezza delle catene di approvvigionamento“.

la sicurezza delle catene di approvvigionamento“. 5. Mantenere la superiorità nelle tecnologie critiche ed emergenti. “Garantire l’innovazione americana e proteggere il nostro vantaggio intellettuale nazionale sarà fondamentale. Garantiremo la sicurezza dello stack tecnologico dell’AI, compresi i nostri data center, e promuoveremo l’innovazione nella sicurezza dell’AI“.

6. Costruire talento e capacità. “Abbiamo bisogno di un percorso che sviluppi e condivida il talento. Deve essere pragmatico e accessibile“.

Conclusioni

“Questa strategia“, conclude il documento, “chiarisce la linea seguita dal Presidente Trump nel cyberspazio e la direzione che il governo degli Usa intende perseguire con crescente impatto“.

Il Presidente Trump ha agito “per garantire che gli americani, in particolare le generazioni future, possano contare su un Paese forte in cui sentirsi al sicuro e protetti“. E allo stesso tempo, “su un futuro caratterizzato da libertà individuale, prosperità economica e opportunità“.

“Il Presidente Trump continuerà a dimostrare a coloro che danneggiano i nostri interessi e attaccano i nostri valori nel cyberspazio che si espongono a un rischio“.

Per approfondire

Leggi “President Trump’s Cyber Strategy for America” in PDF.

