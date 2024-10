Sujoy Banerjee (ManageEngine): “Collaboriamo con partner tecnologici locali per sfruttare la loro competenza e migliorare la nostra presenza sul mercato”

Sujoy Banerjee, Associate Director at ManageEngine: “Con la nostra suite completa di soluzioni di sicurezza e gestione IT, aiutiamo le organizzazioni ad affrontare le loro principali sfide di sicurezza informatica, consentendo loro di rilevare, rispondere e mitigare efficacemente le minacce”.

ManageEngine parteciperà a Cybertech Europe 2024, l’evento che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44): Cybersecurity Italia è media partner.

“Siamo entusiasti di partecipare al CyberTech Europe per il secondo anno consecutivo, dimostrando il nostro impegno nei confronti dei mercati della sicurezza informatica italiana ed europea. Con una forte presenza nel mercato italiano da quasi vent’anni, noi di ManageEngine riconosciamo quanto sia importante oggi rafforzare la postura di sicurezza IT delle aziende”, ha dichiarato Sujoy Banerjee, Associate Director at ManageEngine. “Con la nostra suite completa di soluzioni di sicurezza e gestione IT, aiutiamo le organizzazioni ad affrontare le loro principali sfide di sicurezza informatica, consentendo loro di rilevare, rispondere e mitigare efficacemente le minacce”.

In tutto il mondo, sono state introdotte varie leggi e normative utili a salvaguardare i dati personali dall’uso improprio. Ci impegniamo a rispettare questi standard, tra cui GDPR, ENS, HIPAA, CCPA, Signal Spam, Cyber Essentials del Regno Unito e altro ancora. Oltre a dare priorità alla risoluzione dei problemi di residenza e sovranità dei dati, le nostre soluzioni sono personalizzate per soddisfare e rispettare gli standard locali e i requisiti di mercato. Puntiamo inoltre a collaborare con partner tecnologici locali per sfruttare la loro competenza e migliorare la nostra presenza sul mercato. Attraverso queste partnership strategiche, ci impegniamo a fornire soluzioni di sicurezza che consentano alle aziende di prosperare in un ambiente di minacce sempre più complesso”, ha concluso.