“Non c’è sicurezza nazionale senza raggiungere la sovranità digitale”, ha detto Bruno Frattasi, DG dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ai nostri microfoni in occasione dell’inaugurazione del Data Center di Aruba a Roma.

“Non c’è sicurezza nazionale senza raggiungere la sovranità digitale”, ha detto Bruno Frattasi, DG dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ai nostri microfoni in occasione dell’inaugurazione del Data Center di Aruba a Roma. “E con con Aruba”, ha aggiunto, “siamo in buone mani, perché rappresenta un asset della sovranità digitale nazionale”. Dunque, un’azienda tutta italiana – nata da una storia familiare di successo nell’innovazione – che ha costruito un altro data center nel nostro Paese, dopo quelli di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e i due data center di Arezzo. Una società che concretizza meglio di altre il tanto decantato principio della sovranità digitale nazionale. Assenza del Governo all’inaugurazione.