Molinaro (Accenture): “In prima linea nel rafforzare le difese delle organizzazioni pubbliche e private”

Accenture parteciperà a Cybertech Europe 2024, l’evento che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44): Cybersecurity Italia è media partner.

“Siamo testimoni di una trasformazione tecnologica senza precedenti, nella quale l’intelligenza artificiale, la computazione quantistica, la realtà aumentata e la robotica si apprestano a rivoluzionare ogni settore di industria. Tuttavia, questa innovazione porta con sé un aumento delle minacce cibernetiche, sempre più sofisticate e pervasive“, ha dichiarato Marco Molinaro, Responsabile della Cybersecurity di Accenture.

“Accenture, con oltre 1.500 esperti di sicurezza in Italia ed una presenza capillare sul territorio, è in prima linea nel rafforzare le difese delle organizzazioni pubbliche e private. La nostra missione, ha concluso, è guidare le aziende italiane nella modernizzazione dei loro processi, servizi e prodotti, garantendo al contempo resilienza e sicurezza in un panorama digitale in costante evoluzione.”