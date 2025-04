Spazio, ecco le 4 minacce cyber verso il dominio spaziale. Il report dell’EPRS

Il report “EU capabilities in space: Scenarios for space security by 2050”, delinea quattro scenari evolutivi per la sicurezza spaziale dell’UE da qui al 2050. Ecco cosa dice.

Nel pieno della transizione digitale e verde, lo spazio si conferma una delle aree strategiche più cruciali per il futuro dell’Unione europea. È quanto emerge dall’ultimo report dell’EPRS (European Parliamentary Research Service), intitolato “EU capabilities in space: Scenarios for space security by 2050”, che delinea quattro scenari evolutivi per la sicurezza spaziale dell’UE da qui al 2050. Il documento, firmato da Zsolt G. Pataki, si inserisce in un contesto geopolitico in rapido mutamento e anticipa la proposta di un EU Space Act, attesa nel secondo trimestre del 2025.

Lo spazio come arena geopolitica

La corsa allo spazio non è più solo questione di esplorazione scientifica, ma un terreno di confronto tra potenze globali. Stati Uniti, Russia, Cina e India stanno rafforzando le proprie capacità spaziali anche in chiave militare, mentre nuove potenze regionali e attori privati come SpaceX e Blue Origin ridefiniscono le regole del gioco. In questo scenario, l’UE si trova di fronte a una scelta strategica: rafforzare la propria autonomia oppure rischiare di restare marginale in un settore cruciale per la sovranità tecnologica e la sicurezza.

Spazio e cybersicurezza: un nuovo dominio di conflitto

Il report dedica ampio spazio al tema della cybersicurezza nello spazio, evidenziando come i satelliti e le infrastrutture orbitali siano ormai bersagli prioritari di attacchi informatici. L’attacco russo al sistema satellitare KA-SAT di ViaSat, avvenuto poche ore prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, rappresenta un caso emblematico. Ha segnato un punto di svolta, dimostrando la vulnerabilità delle reti spaziali e l’intreccio tra cyberwarfare e dominio spaziale.

Secondo il documento, le minacce cyber verso i sistemi spaziali si articolano in:

attacchi cinetici , come missili anti-satellite;

, come missili anti-satellite; tecnologie non cinetiche , come armi a microonde o laser;

, come armi a microonde o laser; interferenze elettroniche , come jamming e spoofing;

, come jamming e spoofing; operazioni informatiche, come l’infiltrazione nei sistemi di comando e controllo.

Tali minacce sono aggravate dalla natura duale (civile-militare) dei sistemi spaziali e dalla crescente presenza di operatori privati. L’Unione europea, a differenza di altre potenze globali, non dispone ancora di contromisure avanzate, né di una dottrina cyber-spaziale comune.

Per rafforzare la propria cyber-resilienza orbitale, l’EPRS suggerisce:

una strategia integrata di cybersicurezza spaziale;

standard europei per la sicurezza dei satelliti pubblici e privati;

il rafforzamento della cooperazione tra ESA, EUSPA ed ENISA;

l’adozione di sistemi predittivi basati sull’IA per l’individuazione precoce delle minacce.

Lo spazio, oggi, è diventato a pieno titolo un dominio ibrido dove cyber e sicurezza fisica si intersecano. La capacità dell’UE di difendere i propri asset orbitanti sarà determinante per il suo futuro ruolo geopolitico.

I quattro futuri possibili per lo spazio europeo

Il report costruisce una matrice di scenari basata su due variabili chiave: il livello di armamento dello spazio e la crescita economica dell’UE. Ne emergono quattro visioni alternative per il 2050:

Scenario 1 – Inertia : l’Europa arranca, stretta tra stagnazione economica e incapacità di competere nel settore spaziale. Il mercato è dominato da privati e potenze extraeuropee, mentre l’UE perde competitività e sovranità tecnologica.

: l’Europa arranca, stretta tra stagnazione economica e incapacità di competere nel settore spaziale. Il mercato è dominato da privati e potenze extraeuropee, mentre l’UE perde competitività e sovranità tecnologica. Scenario 2 – Collaborative Space : grazie a cooperazione internazionale e investimenti condivisi, l’UE diventa leader in progetti civili spaziali. Tecnologie verdi, IA e satelliti quantistici migliorano la vita quotidiana e rafforzano la sicurezza collettiva.

: grazie a cooperazione internazionale e investimenti condivisi, l’UE diventa leader in progetti civili spaziali. Tecnologie verdi, IA e satelliti quantistici migliorano la vita quotidiana e rafforzano la sicurezza collettiva. Scenario 3 – Strategic Space Race : lo spazio è altamente militarizzato, ma l’Europa emerge come potenza spaziale grazie a una crescita economica robusta, alla leadership tecnologica e alla creazione di difese orbitali avanzate.

: lo spazio è altamente militarizzato, ma l’Europa emerge come potenza spaziale grazie a una crescita economica robusta, alla leadership tecnologica e alla creazione di difese orbitali avanzate. Scenario 4 – Undefended: una UE frammentata e in declino non riesce a proteggere le proprie infrastrutture spaziali, restando vulnerabile a minacce esterne. L’autonomia strategica svanisce, lasciando spazio a potenze più aggressive.

