OliCyber.IT, i vincitori delle Olimpiadi Italiane 2025

A Salerno si è conclusa la quinta edizione di OliCyber.IT, le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. Tra i premiati, anche i componenti della squadra che rappresenterà l’Italia a giugno alla prima edizione delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity

Si è chiusa a Salerno la finale nazionale della quinta edizione di OliCyber.IT – le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, il programma formativo e competitivo promosso dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), supportato dall’Agenzia per la Cyber- sicurezza Nazionale (ACN), patrocinato da ACN e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come Programma di valorizzazione delle eccel- lenze e valido come Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). L’iniziativa rappresenta una delle azioni concrete della Misura #65 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026.

Dopo mesi di formazione e selezioni, culminati in tre training camp a Torino e Salerno, dal 24 al 26 maggio Salerno ha ospitato i 100 finalisti scelti tra I quasi mille studenti provenienti da tutta Italia che avevano gareggiato le selezioni territoriali dell’8 marzo. Nella giornata di domenica 25 maggio, i par- tecipanti si sono sfidati in una complessa gara capture-the-flag, ispirata a scenari reali di cybersicu- rezza.

Durante la cerimonia ufficiale del 26 maggio – trasmessa in streaming e ospitata dalla città di Salerno – sono stati premiati con la Medaglia d’Oro i cinque migliori studenti della competizione: Leonardo Mattei del Liceo Scientifico “Antonio Labriola” di Roma, che ha conquistato il primo posto assoluto, seguito da Jacopo Di Pumpo dell’Istituto Superiore “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio (Mi- lano), Daniele Cortesi dell’Istituto “Giancarlo Vallauri” di Fossano (Cuneo), Donato Barone del Liceo “Carlo Pisacane” di Padula (Salerno) e Manuele Pandolfi dell’Istituto “Biagio Pascal” di Roma. Tra le menzioni speciali, spicca quella al più giovane medagliato: Guido Donati del primo anno dell’Istituto Tecnico “Belluzzi – Da Vinci” di Rimini.

A rappresentare le istituzioni sono intervenuti Paolo Prinetto, Responsabile Scientifico della Strategia nazionale di cybersicurezza del Cybersecurity National Lab, Gaspare Ferraro, Coordinatore Nazionale del progetto, e Francesco Palmieri, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per la cybersicurezza. Fondamentale anche quest’anno il sostegno di Eni, sponsor platinum dell’iniziativa.

Ci troviamo in un momento speciale per le competizioni studentesche nell’ambito della cybersicu- rezza: nascono le Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity, di cui l’Italia è tra i Paesi fondatori. De- butterà nel giugno 2025 a Singapore la prima edizione della competizione internazionale dedicata a studentesse e studenti delle scuole superiori, sul modello delle Olimpiadi Scientifiche Internazionali. Si tratterà di una sfida individuale articolata in due giornate di gara, con ogni nazione rappresentata da una squadra di quattro partecipanti. La prima edizione sarà ospitata dal 22 al 28 giugno 2025 presso la National University of Singapore, con il coinvolgimento diretto delle principali istituzioni accademi- che e scientifiche in ambito cyber. A rappresentare l’Italia ci sarà una squadra composta da Leonardo Mattei e Jacopo Di Pumpo, protagonisti anche tra le Medaglie d’Oro di OliCyber.IT 2025, insieme agli altri medagliati Alan Davide Bovo e Stefano Perrucci. Una nuova sfida internazionale che conferma il ruolo dell’Italia tra i Paesi leader nella formazione e valorizzazione dei giovani talenti della cybersicu- rezza.