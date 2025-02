ITASEC25, al via la gara tra gli ITS italiani

Oltre 200 studenti degli ITS, provenienti da 10 diverse regioni italiane, hanno dato il via oggi, nelle aule del plesso Belmeloro dell’Università di Bologna, ai primi ITSCyberGame, il campionato sulla cybersicurezza organizzato dal Cybersecurity National Lab insieme a Fondazione Edulife.

La sfida tra gli ITS si è svolta nell’ambito di ITASEC25, la nona conferenza nazionale sulla cybersicurezza, promossa dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e, per la prima volta, dalla Fondazione SERICS, con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale(ACN) e dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. La competizione si articolerà ora in due fasi principali: la prima online, dal 3 marzo al 4 aprile 2025; la fase finale, invece, si svolgerà in presenza, a Verona, presso la sede di Fondazione Edulife 311, e vedrà sfidarsi i migliori team dal 22 al 24 aprile 2025.

“La risposta degli ITS italiani è stata molto forte – ha detto Alessandro Armando, direttore del Cybersecurity National Lab e direttore scientifico della Fondazione SERICS – e questo ci rende davvero orgogliosi. Iniziative come questa hanno l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche, approfondire strategie di gioco cyber, in un clima di collaborazione e sana competizione. Al di là dell’aspetto ludico, in questa maniera si possono sviluppare competenze e scoprire talenti di cui c’è crescente bisogno”.

A primeggiare in questo primo evento sono stati gli ITS Alto Adriatico di Pordenone (primo e secondo posto) e l’ITS Volpato di Padova.

L’agenda del 4 febbraio

ITASEC25 proseguirà fino all’8 febbraio 2025 presso l’Università di Bologna. Tutti gli eventi si svolgeranno nelle aule del Plesso Belmeloro, in via B. Andreatta, 8, ad eccezione del workshop finale, previsto per l’8 febbraio, che si terrà nell’Aula Magna del DEI-UNIBO, in Viale del Risorgimento, 2.

La conferenza Joint National Conference on Cybersecurity entra nel vivo e sarà introdotta da:

Alessandro Armando (CINI Cybersecurity National Lab, Direttore & Fondazione SERICS, Presidente del Comitato Scientifico);

(CINI Cybersecurity National Lab, Direttore & Fondazione SERICS, Presidente del Comitato Scientifico); Ernesto Damiani , Presidente CINI;

, Presidente CINI; Vincenzo Loia , Rettore dell’Università di Salerno e Presidente Fondazione SERICS;

, Rettore dell’Università di Salerno e Presidente Fondazione SERICS; Giovanni Molari , Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

, Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca.

Si prosegue con l’intervento del professor Giovanni Vigna (Università della California a Santa Barbara), seguito da Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell’ECCC (European Cybersecurity Competence Centre), e dall’atteso intervento di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Le sessioni scientifiche e divulgative della seconda parte della giornata affronteranno i più ampi e attuali temi della sicurezza informatica, con esponenti di spicco del mondo accademico nazionale e internazionale, che presenteranno le loro ricerche per il mondo cyber (seguiranno informazioni più dettagliate sui temi affrontati).

Fitta l’agenda dei SERICS Spoke, in cui verranno presentate le attività di ricerca portate avanti dalla Fondazione SERICS.

Attesa anche la presentazione del Libro Bianco “Regulatory Sandboxes for AI and Cybersecurity – Questions and Answers for Stakeholders“, curato dal Cybersecurity National Lab.

Infine, SERICS Research Pitch, con protagonisti i ricercatori SERICS che si presenteranno alla comunità di ricerca e ai professionisti della cybersecurity. I pitch presentati saranno valutati da una giuria.