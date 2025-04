ITSCyberGame, conclusa la prima edizione del programma nazionale di formazione cyber per gli Istituti Tecnici Superiori italiani. I vincitori

Si è giocata a Verona, dal 22 al 24 aprile la finale nazionale del campionato a squadre tra Istituti Tecnologici Superiori d’Italia. I vincitori.

Si è conclusa la prima edizione di ITSCyberGame, il programma nazionale di formazione e gioco sulla Cybersicurezza promosso da Fondazione Edulife ETS e Cybersecurity National Lab del CINI, con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e della filiera ICT di Rete ITS Italy.

Dal 22 al 24 aprile, 16 squadre composte da 138 studenti e studentesse provenienti da 9 Istituti Tecnici Superiori distribuiti in 7 diverse regioni italiane – Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lazio e Puglia – si sono sfidate in una serie di sfide di sicurezza informatica. La competizione ha visto affrontarsi i migliori team individuati grazie a una prima fase di selezione online che si è svolta da marzo ad aprile, che ha coinvolto oltre 250 giovani in tutta Italia.

ITSCyberGame si aggiunge alle altre competizioni Cyber del Cybersecurity National Lab, Cybertrials, OliCyber e Cyberchallenge, che coinvolgono i giovani a partire dalle scuole superiori fino all’Università. “Questo programma – afferma Antonio Faccioli, coordinatore di ITSCybergame di Fondazione Edulife – è stato pensato per coinvolgere studentesse e studenti degli Istituti Tecnologici Superiori iscritti in percorsi ICT. La competizione mira a sviluppare, attraverso il gioco, competenze fondamentali riferite non solo alla Cybersicurezza ma anche al team building, al problem solving e al Critical Thinking. La cosa migliore di questa edizione è stata vedere l’entusiasmo dei tanti partecipanti e il coinvolgimento attivo dei tutor, con i quali si è costituita in questi giorni una community, mirata a rendere ancora più coinvolgenti le prossime edizioni”.

Le sfide della finale

Nella tre giorni di competizione, ragazze e ragazzi in team hanno dovuto risolvere esercizi complessi di Cybersicurezza: analisi di vulnerabilità, penetration test, digital forensics e gestione di incidenti informatici, simulando scenari reali. L’approccio della competizione ha combinato conoscenze tecniche e capacità di pensiero critico, team working e problem solving, elementi fondamentali per la formazione di futuri professionisti ICT.

Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta è stata la squadra Wifight Club dell’ITS Academy LAST di Verona, seguita dai Data-Drifters (secondi classificati) e dai Bit-Busters (terzi classificati), entrambi dell’ITS Academy Alto Adriatico di Pordenone.

Al quarto posto si sono classificati i Coders della notte dell’ITS Digital Academy Mario Volpato di Padova.

La cerimonia di premiazione

Alla premiazione sono intervenuti rappresentanti istituzionali e del mondo della formazione, sottolineando l’importanza di iniziative come ITS CyberGame per il futuro del Paese: Valentina Lo Voi, Vice Capo Divisione Consapevolezza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, Jacopo Buffolo, Assessore del Comune di Verona con delega alle Politiche Giovanili, Partecipazione e Transizione Digitale, Fabio Menin, Direttore del Dipartimento Programmazione e Gestione V.E.T della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Veneto e Stefano Ziroldo, Direttore Generale dell’ITS Digital Academy Mario Volpato, in rappresentanza della filiera ICT di Rete ITS Italy.

A rappresentare il Cybersecurity National Lab il coordinatore dei programmi di formazione e gioco The Big Game Paolo Prinetto.

Un laboratorio di competenze per il Paese

ITS CyberGame, come gli altri programmi del The Big Game, si inserisce tra le azioni di attuazione della Misura #65 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersecurity 2022-2026, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione dei giovani talenti italiani nel settore della sicurezza informatica.

“Con ITS CyberGame abbiamo voluto creare un’occasione unica per i giovani ITS di tutta Italia, unendo apprendimento pratico, competizione e valorizzazione del lavoro di squadra”, ha dichiarato Alessandro Armando, direttore deò Cybersecurity National Lab. “L’entusiasmo e il livello delle prove viste in finale confermano quanto sia importante investire su questi percorsi per costruire le competenze strategiche del nostro futuro.”

Maggiori informazioni sono disponibili su www.itscybergame.it