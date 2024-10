Lamartina (Palo Alto Networks): “Con l’AI attacchi informatici più sofisticati”

Michele Lamartina, Regional Vice President Italia, Grecia, Cipro & Malta di Palo Alto Networks: “In un periodo di cambiamenti macroeconomici, di incertezza geopolitica, di lavoro sempre più spesso ibrido e di accelerazione del passaggio al cloud, i cyber attaccanti non sono rimasti fermi e le aziende non hanno mai avuto così bisogno di un partner forte per la cybersecurity”.

Palo Alto Networks parteciperà a Cybertech Europe 2024, l’evento che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44): Cybersecurity Italia è media partner.

“In un periodo di cambiamenti macroeconomici, di incertezza geopolitica, di lavoro sempre più spesso ibrido e di accelerazione del passaggio al cloud, i cyber attaccanti non sono rimasti fermi e le aziende non hanno mai avuto così bisogno di un partner forte per la cybersecurity“, ha dichiarato Michele Lamartina, Regional Vice President Italia, Grecia, Cipro & Malta di Palo Alto Networks.

“In parallelo, con l’esplosione dell’intelligenza artificiale stiamo vivendo un’esperienza che ha pochi paragoni con il passato. È qualcosa di nuovo, ha aggiunto, allettante, potenzialmente travolgente, ma soprattutto è inevitabile che finisca per trasformare le aziende di ogni settore. Se da un lato i vantaggi dell’AI sono significativi per tutte le imprese, dall’altro il rapido sviluppo delle tecnologie di GenAI ha creato un set di strumenti potente e dinamico con cui i criminali informatici possono organizzare i loro attacchi, diventando più sofisticati, persistenti e veloci”.

“Forte di un ampio riconoscimento del settore per sicurezza di rete, del cloud e security operations, Palo Alto Networks opera per offrire il meglio in campo di cybersecurity e aiutare le aziende ad anticipare le minacce. Ci impegniamo, ha concluso, a garantire un’esperienza senza soluzione di continuità che permetta ai nostri clienti di ottenere valore”.