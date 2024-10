Fontana (Trend Micro Italia): “Soluzioni integrate miglior modo per proteggere l’intera superficie di attacco”

Alessandro Fontana, Country Manager Trend Micro Italia: “L’adozione di una soluzione integrata per proteggere l’intera superficie di attacco, permette sia un monitoraggio dei rischi in tempo reale sia una gestione automatizzata delle criticità”.

Trend Micro parteciperà a Cybertech Europe 2024, l’evento che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44): Cybersecurity Italia è media partner.

“Trend Micro da oltre 35 anni è leader nel campo della cybersecurity, distinguendosi per il suo approccio innovativo e pionieristico. Fin dagli inizi, abbiamo messo al centro della nostra missione la sicurezza dei nostri clienti, offrendo loro soluzioni tecnologiche all’avanguardia per affrontare le sfide di un panorama cybercriminale in perenne evoluzione e mutamento“, ha commentato Alessandro Fontana, Country Manager Trend Micro Italia.

“Siamo fieri di aver sempre mantenuto fede al nostro impegno, guidati dalla visione di un futuro digitale più sicuro. Il nostro costante investimento in ricerca e sviluppo ci permette, da sempre, di anticipare gli scenari e le tendenze della cybersecurity, ha aggiunto, riconoscendo il valore di integrare l’intelligenza artificiale nelle nostre soluzioni per contrastare gli attacchi di ultima generazione. La nostra partecipazione a Cybertech Europe conferma il nostro ruolo cruciale e ci offre l’opportunità di condividere la nostra vision e la nostra mission con una platea di professionisti di spicco. Non solo, la presenza come relatrice della nostra CEO e fondatrice Eva Chen, evidenzia ulteriormente l’importanza di questo evento nonchè il nostro profondo impegno nel divulgare il futuro della cybersecurity”.

Proprio in questo contesto condivideremo l’importanza di adottare, nell’era delle disruption tecnologiche come l’AI, un approccio alla sicurezza allineato al business integrando la sicurezza nei processi aziendali, garantendo una protezione efficace e business continuity. L’adozione di una soluzione integrata per proteggere l’intera superficie di attacco, permette sia un monitoraggio dei rischi in tempo reale sia una gestione automatizzata delle criticità. Questo approccio, conclude Fontana, rafforza notevolmente la resilienza dell’organizzazione ed è inoltre cruciale che la piattaforma sia integrabile con soluzioni di terze parti, per garantire una protezione completa e una gestione più fluida della sicurezza.”