Hacker etici italiani, a Torino dal 3 al 6 luglio la gara finale di CyberChallenge.IT

Sta per chiudersi l’ottava edizione di CyberChallenge.IT, il primo percorso di formazione e addestramento dedicato ai giovani che vogliono diventare esperti hacker etici, organizzata dal Cybersecurity National Lab del Cini.

Dal 3 al 6 luglio, 250 ragazzi e ragazze si incontreranno a Torino, presso il campus ITC/ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per la gara che chiude il percorso di formazione sulla sicurezza informatica, frequentato quest’anno da 942 studenti e studentesse e che da anni gode del riconoscimento come “Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze” da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I finalisti si sfideranno in squadre da sei, una per ognuna delle 42 sedi che hanno partecipato al programma. La competizione, prevista per la giornata del 4 luglio, vedrà i vari team impegnati in una gara Capture The Flag (CTF) di tipo Attacco/Difesa durante la quale applicheranno le competenze apprese nell’ambito della crittografia, della sicurezza delle reti e dei sistemi hardware e software, difendendo le proprie infrastrutture e attaccando quelle avversarie sfruttando le vulnerabilità individuate nei sistemi.

La mattina del giorno successivo, prima della cerimonia di premiazione in programma nel pomeriggio, i capitani delle 8 prime squadre classificate alla competizione saranno chiamati a tenere una presentazione tecnica sulle sfide affrontate la giornata precedente. Tali presentazioni saranno valutate da una giuria mista composta da referenti delle università, professionisti delle aziende sponsor Platinum e rappresentanti istituzionali e concorrerà al punteggio finale.

A tutti i team sarà inoltre data la possibilità di partecipare al recruitment fair, un momento di incontro e confronto con le aziende sponsor Platinum, importante per tutti coloro che vogliono lavorare nel settore della sicurezza informatica.

In parallelo all’evento finale, la competizione sarà inoltre giocata da remoto da oltre 30 team europei rappresentanti le nazioni che parteciperanno all’edizione 2024 dell’European Cybersecurity Challenge (ECSC), che avranno così modo di allenarsi e competere tra loro in vista del campionato europeo, che si terrà a Torino dal 7 all’11 ottobre 2024.

“La competizione nazionale segna un momento di conclusione per il programma che darà occasione ai finalisti di entrare in contatto con i partecipanti di tutta Italia e che speriamo sia per molti l’inizio di un percorso nel mondo della cybersecurity” – commenta Gaspare Ferraro, Coordinatore Nazionale del Programma CyberChallenge.IT – “L’apertura per la prima volta dell’evento anche ai team nazionali sarà inoltre un modo per confrontarsi a livello europeo e diffondere maggiormente la cultura cyber”.

CyberChallenge.IT è un programma patrocinato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), le quali saranno entrambi presenti alla premiazione finale, con interventi di Luca Nicoletti – Capo del Servizio Programmi Industriali, Tecnologici, di Ricerca e Formazione dell’ACN – e di Ginevra Cerrina Ferroni, Vicepresidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione anche online, a partire dalle 16.30.

CyberChallenge.IT è realizzato grazie agli Sponsor Platinum: Area, Bip, Cisco Italia e IPS e agli Sponsor Gold: Gruppo BV Tech, Capgemini, Pirelli.