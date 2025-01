NIS2, AI a supporto PMI in incidenti cyber e Formazione. Partecipa all’evento il 28 gennaio dell’Univ. Campus Bio-Medico di Roma

Il convegno dal titolo “Cybersecurity 5.0: Innovazione e formazione per il futuro digitale dell’Italia” si svolgerà il 28 gennaio 2025 presso la sede dell’Università Campus Bio Medio di Roma (via Alvaro del Portillo, 21) .

Affrontare le sfide della cybersecurity nell’era della 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐍𝐈𝐒2 ed esplorare le strategie e le tecnologie avanzate per proteggere i settori critici del nostro Paese. Questi sono gli obiettivi del convegno “𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 5.0: 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚”, che si terrà il 28 gennaio prossimo, dalle ore 14:00 alle 18:30, presso Università Campus Bio-Medico di Roma. L’evento è organizzato dall’Ateneo, in particolare da UCBM Academy, in collaborazione con 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞.𝐨𝐫𝐠 e CYBER 4.0 – Cybersecurity Competence Center.

La sicurezza digitale non è solo una sfida tecnica, ma una responsabilità condivisa per rafforzare la resilienza del nostro sistema Paese. Durante l’evento saranno condivise esperienze e iniziative volte a fornire soluzioni concrete e percorsi formativi per affrontare le nuove minacce.

In particolare, saranno presentati:

ProActive Cybersecurity (PACY): presentazione dei risultati del primo anno di sviluppo della piattaforma AI per supportare le PMI nella gestione degli incidenti cyber. L’iniziativa rientra nel progetto, basato sull’Intelligenza Artificiale, finanziato da Google nell’edizione italiana della “Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good”, lanciata per supportare lo sviluppo di progetti per la cybersicurezza in Italia. Cybersecurity Seminars Program: un percorso formativo innovativo per studenti e giovani professionisti, in partenza ad aprile 2025, che combina teoria ed esperienza sul campo. Cyber shot: inaugurazione del laboratorio congiunto sulla cyber security fra UCBM e il centro di competenza Cyber 4.0 del Ministero per l’Imprese ed il Made in Italy

Programma

Per partecipare