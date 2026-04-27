Nuovo allarme della Polizia Postale sull’aumento delle truffe nel settore del commercio online.

“Sono in aumento le segnalazioni relative a siti di e-commerce fraudolenti che pubblicizzano articoli a prezzi vantaggiosi sfruttando loghi e immagini di marchi noti“, questo l’allarme della Polizia Postale. Il commercio online è infatti sempre più oggetto di truffe.

I truffatori creano siti Internet che imitano graficamente negozi online ufficiali o rivenditori autorizzati. “Le piattaforme presentano cataloghi di prodotti molto richiesti, come abbigliamento, elettronica, accessori di marca a prezzi ridotti rispetto al mercato. Gli utenti, attratti dall’offerta, ricevono l’invito ad effettuare rapidamente il pagamento tramite carta di credito, bonifico o altri sistemi di pagamento digitale“.

Secondo le analisi della Polizia, emerge che quando si è conclusa la transazione, “il venditore diventa irreperibile e il prodotto consegnato spesso è di scarso valore e differente dall’articolo acquistato“.

Come proteggersi

Per proteggersi da tutti i potenziali rischi di questa truffa, la Polizia Postale ha invitato gli utenti a compiere alcune azioni e a seguire dei consigli, tutte fondamentali per evitare danni. Nel dettaglio:

verificare sempre l’autenticità del sito web controllando l’indirizzo Internet prima di effettuare acquisti.

prima di effettuare acquisti. Diffidare di prezzi e sconti eccessivamente vantaggiosi rispetto al valore di mercato.

di prezzi e sconti eccessivamente vantaggiosi rispetto al valore di mercato. Effettuare acquisti preferibilmente su piattaforme ufficiali o rivenditori autorizzati.

ufficiali o rivenditori autorizzati. Non fornire dati personali o informazioni di pagamento a siti di cui non sia certa l’affidabilità.

o informazioni di pagamento a siti di cui non sia certa l’affidabilità. Non procedere con pagamenti immediati in presenza di offerte che richiedono decisioni rapide o pressioni all’acquisto.

immediati in presenza di offerte che richiedono decisioni rapide o pressioni all’acquisto. Prestare sempre attenzione quando si effettuano acquisti online e verificare con cura l’affidabilità delle piattaforme di vendita prima di completare qualsiasi transazione.

Il commercio su Internet, proprio per la mole dei dati in possesso delle piattaforme, è uno dei più esposti agli attacchi informatici. Non sempre, infatti, le misure di sicurezza sono adeguate. Un esempio su tutti, l’attacco cyber contro il portale sudcoreano Coupang, con conseguenze economiche, finanziarie e d’immagine.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito.

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