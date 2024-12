Per una cyber defence efficace, la tecnologia da sola non è sufficiente, ma occorrono competenza e consapevolezza dei professionisti dedicati. Per Sielte il valore dell’expertise in materia cyber si misura così lungo un doppio binario: ottimizzare e valorizzare le soluzioni di sicurezza cibernetica implementate e indirizzare il cliente verso la soluzione ideale.

Spesso, in ambito aziendale, la cybersecurity viene affrontata come una sfida che mette alla prova più la tecnologia che le persone. Dimenticando che, nonostante le organizzazioni focalizzino i propri sforzi sulla prevenzione e mitigazione degli attacchi informatici, non sempre è possibile risolvere le criticità nell’esatto momento in cui emergono. Dunque, se è importante definire la sicurezza cibernetica come un processo composto di vari elementi, procedure e (appunto) misure tecnologiche, risulta altrettanto rilevante sottolineare l’importanza del valore di un team per la sicurezza dei sistemi IT; risorse umane che – in un campo, come quello dell’informatica e della tecnologia sempre proiettato al futuro – sono un punto fermo.

Da qui, l’importanza di approntare una serie di strategie efficaci per creare un team forte e coeso. In particolare: definire ruoli e responsabilità precise per ogni componente del team; organizzare un gruppo di lavoro i cui componenti sono dotati di background e competenze differenti nell’ottica di un migliore apporto e confronto (soprattutto nella soluzione di criticità complesse), incentivare la crescita professionale offrendo occasioni di formazione (ma anche partecipazione a workshop o conferenze), impiegare strumenti e tecnologie di comunicazione aziendale interna (dalle app di messaggistica alle chat di team) per agevolare la condivisione delle risorse tra i professionisti. Strategie volte a promuovere una cultura aziendale positiva, affinché ogni componente del team si senta valorizzato e supportato.

Integrazione tecnologica di soluzioni complesse

Contraddistinta da una vision di cybersecurity pensata a fondo per proteggere – in modo robusto e proattivo – le infrastrutture aziendali, Sielte fa leva su valori e mission come System Integrator 100% italiano che si manifestano non solo attraverso l’integrazione tecnologica di soluzioni complesse, ma soprattutto grazie al valore aggiunto fornito dalle risorse umane coinvolte. Professionisti che, con la loro dedizione e abilità, operano in concreto per assicurare il successo di ogni progetto.

Costruire un data center basato su architettura iperconvergente, che consente una scalabilità rapida e una gestione centralizzata delle risorse, rappresenta l’esatto esempio del ruolo di Sielte come System Integrator di riferimento. L’azienda integra soluzione di soluzioni di storage distribuito che migliorano la disponibilità e riducono i tempi di recupero in caso di guasto, facendo leva su soluzioni avanzate di cybersecurity per proteggere il perimetro, gestire gli assett, gli accessi e monitorare la resilienza delle infrastrutture di rete. E ancora, il suo approccio sfrutta l’automazione per ottimizzare la distribuzione delle risorse, assicurando una gestione più efficiente e riducendo il margine di errore umano.

Soluzione di infrastruttura iperconvergente

Un tipico caso d’uso riguarda un’importante azienda manifatturiera – tra i settori più esposti ad attacchi ransomware – che necessitava di un’infrastruttura sicura e resiliente per gestire i dati di produzione in real time. Grazie alla soluzione Sielte HyperSec di data center iperconvergente – integrata con una piattaforma avanzata di cybersecurity per l’asset discovery, il risk management e la protezione dei device OT – questa grande azienda manifatturiera ha ottenuto un triplice risultato: migliore visibilità dell’infrastruttura (inclusi i dispositivi connessi), maggiore efficienza operativa del 30%, minore rischio di interruzioni dovute a incidenti di sicurezza, grazie a funzionalità come il monitoraggio continuo delle minacce.

La soluzione HyperSec ha inoltre la possibilità di integrarsi con tecnologie leader nel settore della cybersecurity, introducendo sistemi di rilevamento e risposta automatizzati per identificare e bloccare potenziali attacchi informatici prima che possano compromettere la produzione. Contestualmente, all’interno della medesima soluzione iperconvergente, è stato implementato un ulteriore layer di sicurezza mirato alla segmentazione della rete e al controllo del traffico orizzontale East-West degli asset digitali IT e OT, fornendo così una protezione completa dell’infrastruttura digitale.

Non da ultimo: il fatto che la visibilità e l’efficacia della soluzione di iperconvergenza e cybesecurity sono garantite da una gestione centralizzata delle policy di sicurezza, consente un controllo granulare degli accessi e una risposta immediata in caso di cambiamenti nelle condizioni di sicurezza dei sistemi IT. Questo approccio integrato riflette la filosofia di ICT end-to-end e Security by design di Sielte, garantendo che ogni elemento dell’infrastruttura sia progettato per operare in sicurezza e con efficienza ottimale.

Risorse umane e vantaggi competitivi per le aziende

Nel corso dell’anno che si sta chiudendo, Sielte – realtà contraddistinta da una consolidata esperienza in tutti gli ambiti dell’ICT, forte della capacità sia di costruire e proteggere le reti sia di progettarle e implementare misure di sicurezza dei sistemi IT attorno ad esse – ha messo in luce come possa efficacemente supportare i propri partner e i clienti nella gestione delle esigenze, sempre più crescenti, legate alla cybersecurity. In particolare, Sielte propone e integra soluzioni personalizzate in grado di rispondere alle specifiche necessità di protezione e resilienza delle infrastrutture IT, IoT e OT. Un approccio su misura che si concretizza attraverso una collaborazione sinergica con i suoi Partner Vendor, ma soprattutto grazie al lavoro del suo team dedicato.

È bene ribadirlo: le sfide tecnologiche che, ogni giorno, le aziende devono affrontare sono complesse e numerose. In tale scenario, un team in grado di collaborare in maniera fluida può fare la differenza. Per ottenere risultati migliori, ottimizzare i tempi e ridurre gli errori. Nel dettaglio, in Sielte il team di Systems Engineering è composto da professionisti altamente specializzati che, operando all’interno di infrastrutture critiche, hanno acquisito nel tempo competenze significative.

Questo background, insieme al lavoro di tutto il team – la cui esperienza permette di realizzare soluzioni su misura e affrontare le sfide più complesse – pone a regime dei progetti un approccio pratico e, soprattutto, orientato al risultato finale. Così, dopo un 2024 contraddistinto dall’ampia gamma di soluzioni tecnologiche che ha introdotto sul mercato, Sielte vuole mettere in risalto le specificità dei propri tecnici “professionisti che, ogni giorno, ci consentono di affrontare e superare senza esitazioni le sfide della cybersecurity e, più in generale, dell’ICT”.