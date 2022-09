Da circa 100 anni realizza, in sicurezza, le infrastrutture di telecomunicazioni nel nostro Paese. Ora, la storica società italiana con la nuova business unit ‘Sielte Cyber Security’ garantisce a PA e aziende anche la protezione delle reti con servizi, soluzioni e tecnologie all’avanguardia.

Sielte garantisce anche la cyber-resilienza. Dal 1925 l’azienda italiana di telecomunicazioni connette il Paese, le aziende e i cittadini, mettendo in sicurezza le infrastrutture e i servizi che realizza: tra quest’ultimi sviluppati c’è l’erogazione di SPID. Oggi, con la nuova business unit Sielte Cyber Security accompagna le Pubbliche amministrazioni e le aziende private anche nella protezione delle loro infrastrutture, oltre che nella progettazione, realizzazione e gestione.

Grazie alla conoscenza del mondo Tlc e Ict, del networking, alla capillarità sul territorio nazionale, alle competenze maturate nei molteplici anni di attività e alle strategiche partnership tecnologiche, Sielte Cyber Security è in grado di:

progettare, realizzare e gestire la protezione delle reti dei clienti, degli end-point, dei dati on premis e nel cloud.

Sielte diventa, quindi, system integrator, l’unico interlocutore 100% italiano, che, in tempo reale, è in grado di monitorare, gestire, controllare e fare remediation su qualunque componente della rete.

Il logo di SIELTE Cyber Security

Turrisi (AD Sielte): “Siamo in grado di essere l’unico interlocutore per le esigenze in ambito Ict”

“Abbiamo iniziato, ormai anni fa, un percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Salvatore Turrisi, Presidente e Amministratore Delegato di Sielte. “Questo”, ha aggiunto, “ci ha permesso di diventare un service provider SPID, di progettare reti di telecomunicazioni evolute, smart road, smart city, reti di trasporto, videosorveglianza e di realizzare progetti importanti in ambito networking: abbiamo realizzato data center con le tecnologie più avanzate”. “Negli ultimi anni”, ha concluso Turrisi, “abbiamo investito per proporre soluzioni e servizi in ambito Cybersecurity. Questo può permetterci di poter diventare un unico interlocutore per le esigenze in ambito Ict dei nostri clienti”.

Marco Maccari (Sielte Cyber Security): “Non basta la tecnologia, risolviamo problemi in ambito security con le nostre competenze”

“Siamo coscienti che parlare solo di tecnologia non significa fare sicurezza informatica”, ha affermato Marco Maccari, responsabile business unit Sielte Cyber Security. “È per questo motivo”, ha spiegato, “che oltre alle partnership e relative certificazioni con i maggiori produttori di tecnologia, stiamo costruendo e aggiungendo, a ciò che era già presente in Sielte, le competenze che ci permettono di fare la differenza nell’erogazione dei servizi a valore mirati per risolvere i problemi in ambito security”.

Il team e le specializzazioni

In Sielte gli investimenti sono continui e può contare su circa 4.800 dipendenti, dei quali 500 Specialisti IT (networking, security, information technology) con le certificazioni tecniche dei maggiori brand di mercato.

CONSIP-LAN7 e SGM (Servizi Gestiti e Manutenzioni) sono alcune delle convenzioni, in collaborazione con gli operatori telefonici in ambito di cybersecurity e non solo.

Già operativa, la Business Unit Cyber Security vanta anche clienti in ambito Gaming, Difesa, Trasporti e Tlc.

Ecco alcune delle sue partnership tecnologiche con importanti con vendor leader nel mercato della cybersecurity: Armis, Barracuda Cloud-to-Cloud Backup, Cisco, Chimpa Mdm/Mtd, CybeRes Fortify, Cybereason, CybeRes Voltage, Forcepoint, Fortinet, Infoblox, Libraesva, Palo Alto, Proofpoint, Qualys e Stormshield.

Alcuni di questi sono 100% italiani o europei conformi alle massime certificazioni richieste dagli standard attuali.

Servizi, soluzioni e tecnologie all’avanguardia: NOC, SOC e SOAR

Tra i servizi, soluzioni e tecnologie all’avanguardia offerti, c’è “Cybergate”, nato per inglobare tutte le fasi di attacco e difesa dal cyber crime che, unite tra loro, formano la threat intelligence di Sielte Cyber Security.

Ogni soluzione tecnologica viene integrata attraverso le competenze e il know how maturato in Sielte in anni di esperienza in ambito Ict networking e security.

I prossimi investimenti verranno concentrati principalmente nel far evolvere le capacità e l’infrastruttura, che oggi offre servizi di Network Operation Center (NOC), arrivando ad offrire anche servizi di Security Operation Center (SOC). Infine, Sielte Cyber Security offrirà anche servizi SOAR di orchestrazione, servizi di sicurezza gestiti da remoto e competenze in grado di progettare e mettere in sicurezza reti, dati e device dei dipendenti delle PA e delle aziende.